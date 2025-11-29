У Полтаві легковик збив 6-річного хлопчика: водій утік з місця події

Сьогодні, 12:18 Переглядів: 204

Учора, 28 листопада, близько 16.30 у центрі Полтави сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, водій автомобіля KIA збив 6-річного хлопчика, який переходив дорогу разом із родичем. Після наїзду кермувальник залишив місце події.

Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.

Поліцейським вдалося встановити особу водія та його місцеперебування. Ним виявився 55-річний місцевий житель.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві автівка збила 11-річного хлопчика на пішохідному переході.