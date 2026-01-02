ГО "Захист держави"
5+5: у перший день нового року в Кременчуці народилося десять немовлят

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 504

Першому новонародженому в цьому році подарували сертифікат на 10000 грн, всім іншим — на суму 5000 грн

У перший день нового року, 1 січня 2026 року, у Кременчуці народилося десять немовлят: п’ятеро хлопчиків та п’ятеро дівчаток. Шестеро з них у Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня, ще четверо — в пологовому відділенні лікарні «Правобережна» у Крюкові.

 Привітати молоді сім’ї 2 січня приїхав мер Кременчука Віталій Малецький. Кожній родині він подарував квіти й вручив подарунковий сертифікат на придбання товарів для малюків.

 Першим у новий 2026 рік о 00.01 прийшов маленький Владислав, який народився у Анастасії Липка й Максима Докукіна й став третьою дитиною в родині. Хлопчик важить 3480 грамів. Його мамі вручили сертифікат на 10000 грн на придбання товарів для малюків.

 Світлана і Сергій Журавель батьками стали вперше. В них о 00.02 народився маленький Богдан. Світлана каже, що пологи пішли трохи не за планом, проте завдяки професійним діям лікарів, все пройшло добре.

 Олена Безпалько мамою стала втретє. Разом із чоловіком Віктором вони планували пологи на 1 січня й стали щасливими батьками Даміра в перший день нового року.

В Аліни та Євгена Яременко народилася маленька дівчинка. Сім’я живе в Кременчуцькому районі, але мер запросив переїжджати у Кременчук та пообіцяв різні пільги та допомогу.

 Ілона Борисова і Максим Максименко приїхали у Кременчук з Єнакієво. Тут вони вперше стали щасливими батьками Матвія. Віталій Малецький розповів, що для переселенців у місті є житло й запропонував реєструватися й користуватися всіма можливостями від міста.

Молода мама подякувала всьому персоналу за професіоналізм та турботу.

 Любов Єременко мамою стала втретє. Своєму чоловікові Олександру вона подарувала дівчинку Владиславу.

- Вона мала з’явитися на світ трохи пізніше, проте обрала перший день нового року, - розповіла мама. Вона також подякувала всьому медперсоналу перинатального центру й меру за подарунок від міста.

 Ще четверо малюків народилися у Крюківському пологовому будинку в родинах Ніни Удод-Батури та Віталія Батури, Аліни та Максима Токар, Римми Маслюк й Дар’ї та Миколи Верменич. Їх також привітав мер й подарував сертифікати на придбання товарів для немовлят.

Автор: Мирослава Українська
Теги: немовля пологовий будинок Новий рік
