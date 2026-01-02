На Полтавщині позашляховик врізався в автофургон — унаслідок ДТП травмувався водій

Сьогодні, 12:31

Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 січня близько 23.00 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Калинівка Лубенського району. Поліція з’ясовує обставини та причини ДТП. Про це повідомила пресслужба Головного управління НПУ в Полтавській області.

За попередньою інформацією, автомобіль Mitsubishi Pajero, під керуванням 39-річного водія, зіткнувся із фургоном Volkswagen Crafter, що частково стояв на проїзній частині дороги через несправність. Унаслідок ДТП 48-річний водій Volkswagen Crafter отримав тілесні ушкодження та звернувся до лікувального закладу в місті Бориспіль Київської області.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Пирятинщини вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, ми писали, що учора на Полтавщині зіткнулися дві автівки. Один з водіїв був напідпитку. Внаслідок ДТП травмувався трирічний хлопчик, який був у другій автівці.

