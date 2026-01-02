Мороз спаде і вже завтра можливий сніг з дощем: прогноз погоди на найближчі дні

За попередніми даними центру з гідрометеорології 6 січня на Полтавщині очікується різке погіршення погодних умов
Початок нового року на Полтавщині характеризуватиметься значними коливаннями температури повітря та мінливістю погодних умов. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
2 січня в області спостерігається мінлива хмарність, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви до 15-20 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 0-5° морозу.
3 січня очікується хмарна погода, опади у вигляді снігу та дощу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер вночі 7-12 м/с, місцями пориви до 15 м/с. Вдень вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби від 3° морозу до 3° тепла.
4-5 січня прогнозується мінлива хмарність, переважно без опадів (лише вночі 5 січня невеликий сніг). Вітер змінних напрямків, 2-7 м/с. Температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.
За попередніми даними 6 січня очікується погіршення погодних умов.
