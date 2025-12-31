Що зміниться в Україні з 1 січня: зарплати та пенсії, нові соціальні стандарти й медичні програми

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 314

Новий рік готує для українців низку серйозних змін та багато нововведень про які варто знати

Перший місяць нового року принесе українцям багато важливих змін, деякі з яких торкнуться усіх, а інші лише окремих категорій громадян. З 1-го січня в Україні підвищуються розміри мінімальних зарплат та пенсій, а також вперше за довгий час основних соціальних стандартів. Зарплати соцпрацівників, медиків та вчителів суттєво зростуть, а одноразова допомога при народженні дитини збільшиться до 50 тисяч гривень. Деякі українці вже з січня зможуть пройти безкоштовне медичне обстеження, отримати підвищені соціальні виплати, але при цьому доведеться більше платити за автомобілі й довше чекати виходу на пенсію.

«Кременчуцький Телеграф» розповідає про основні зміни, що нас очікують у січні, та як це відобразиться на житті та добробуті українців. Зауважимо, що усі позитивні зміни відбуваються в умовах повномасштабної російсько-української війни, і пам’ятаємо, що все це відбувається завдяки нашим захисникам, які майже чотири роки стримують наступ ворога.

Мінімальна зарплата й прожитковий мінімум у 2026 році

Вперше з 2024 року в Україні піднімуть основні соціальні стандарти. Це вплине на зарплати в бюджетній сфері та розмір багатьох виплат. З 1 січня набирає чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», який визначає основні соціальні стандарти та виплати.

З 1 січня мінімальна заробітна плата в Україні зросте з 8 000 до 8 647 грн на місяць, а погодинно — з 48 до 52 грн.

Прожитковий мінімум у 2026 році зросте до 3 209 грн на одну людину (+289 грн). Для різних груп населення його встановили у розмірах:

для дітей віком до 6 років (+254 грн) — 2 817 гр н ;

; для дітей віком від 6 до 18 років (+316 грн) — 3 512 гр н ;

; для працездатних осіб (+300 грн) — 3 328 гр н ;

; для осіб, які втратили працездатність (+234 грн) — 2 595 грн.

Від останнього показника залежить й мінімальна пенсія, яка також трохи збільшиться (до 2 595 грн). Максимальна ж пенсія у 2026 році становитиме 25 950 грн (10-кратний розмір мінімальної).

Варто зазначити, що прожитковий мінімум є вартісною оцінкою споживчого кошика, що містить мінімальні набори харчових продуктів, товарів та послуг, які необхідні для забезпечення життя людини. Показник прожиткового мінімуму використовують для розрахунку низки соціальних виплат, проте він не співввідноситься з реальними витратами українців. Істотно підвищувати його держава не може, адже на кратне збільшення соцвиплат у державному бюджеті не вистачить грошей. Бо саме від прожиткового мінімуму держава розраховує частину соцвиплат: окремі види допомог, мінімальні пенсії та податкові пільги.

Зросте також і розмір максимальний розмір допомоги по безробіттю — до 8 647 грн. Мінімальний розмір залишається на рівні 1500 грн.

На скільки зростуть зарплати соцпрацівників, медпрацівників та вчителів

Найбільше приємних новин чекає на тих, хто щодня допомагає іншим: літнім людям, сім’ям у складних ситуаціях та людям з інвалідністю. З 1 січня їхні посадові оклади зростуть у 2,5 рази. Уряд вирішив застосувати спеціальний коефіцієнт, щоб підтримати фахівців цієї емоційно важкої професії.

Зміни стосуватимуться працівників сфери соціальних та реабілітаційних послуг — зарплати зростуть у понад 80 тисяч фахівців. Кому підвищать посадові оклади:

соціальним менеджерам — з 8 243 до 20 607 гр н ;

; фахівцям із соціальної роботи — з 6 773 до 16 932 гр н ;

; молодшим медичним сестрам — з 4 058 до 10 145 грн.

З 1 січня 2026 року посадові оклади соціальних працівників зростуть у 2,5 раза — Мінсоцполітики

У 2026 році уряд анонсував зростання зарплат частини медиків до 35 тисяч грн. Воно стосуватиметься лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, а також медиків прифронтових регіонів. Сімейні лікарі зможуть отримувати підвищену до нового рівня зарплату за умови наявності 1 800 декларацій з пацієнтами.

Для освітян 2026 рік також стане роком змін. Підвищення оклвдів відбуватиметься у два етапи:

з 1 січня 2026 року виплати збільшаться на 30% ;

; з 1 вересня 2026 року додадуть ще 20%.

Держава виділила на ці потреби понад 64 млрд грн. Головна мета — не просто підвищити рівень зарплат, а створити нову, справедливу систему оплати праці для вчителів.

А от зарплати військовослужбовців у 2026 році не підвищуватимуть. Водночас повинні зʼявитися нові типи контрактів на військову службу, у яких будуть збільшені щомісячні виплати, разова виплата при підписанні контракту та додаткові соцгарантії.

Як зросте допомога сім’ям з дітьми

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює оновлена система соціальних виплат на дітей, яка передбачає суттєве збільшення допомоги для сімей із новонародженими дітьми та розширення підтримки для батьків, які не мають страхового стажу.

Допомога при народженні дитини наступного року зросте найбільше. Одноразова виплата становитиме 50 тисяч гривень, що у п’ятеро більше за чинний розмір.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення «дитячих» виплат: кому та скільки виплачиватимуть

Встановлюється допологова підтримка вагітним незастрахованим жінкам у розмірі 7 тисяч гривень на одну дитину. Крім того, запроваджується допомога для догляду за дитиною до одного року — 7 тисяч грн щомісяця у 2026 році, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю — 10 500 грн (із застосуванням коефіцієнта 1,5).

«єЯсла» та «єСадок»: деталі нових державних програм

Уряд також запускає нову програму «єЯСЛА», яка дозволить батькам отримувати компенсацію за догляд за дитиною у віці від 1 до 3 років у разі виходу на роботу — до 8 тисяч грн щомісяця. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, допомога становитиме 12 тисяч грн (коефіцієнт 1,5). Ці гроші можна використати для сплати за послуги няні, приватного дитсадка або гуртків для дитини.

Компенсація за «пакунок малюка»: з липня змінився порядок виплат

«Пакунок малюка» залишиться у двох форматах — натуральному та грошовому. У разі вибору грошової компенсації родина отримає 7 689 гривень.

Нові медичні програми та календар щеплень

З 1 січня 2026 року в Україні набуде чинності оновлений календар профілактичних щеплень. Як повідомили у МОЗ, відповідно до оновленого календаря, обов’язковими стануть щеплення проти туберкульозу, гепатиту B, кору, паротиту, краснухи, поліомієліту, дифтерії, правця, кашлюка, ХІБ-інфекції та вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Ключовим нововведенням стане безкоштовна одноразова вакцинація проти ВПЛ для дівчат віком 12–13 років. Для реалізації програми держава вже закупила сучасну 9-валентну вакцину, яка забезпечує захист від найбільш онкогенних типів вірусу.

У МОЗ запевняють, що дефіциту вакцин для роботи за новим календарем не очікується.

З 2026 року в Україні змінюється календар щеплень: додають вакцинацію від ВПЛ

Паралельно з цим з 1 січня в Україні стартує програма безкоштовного медичного скринінгу для людей старше 40 років. Після досягнення цього віку громадяни отримуватимуть відповідне повідомлення в застосунку «Дія» з пропозицією пройти обстеження. У разі підтвердження участі на «Дія.Картку» автоматично зараховуватимуть 2000 грн, які можна буде використати виключно для оплати скринінгу в медичних закладах.

Українці після 40 років отримуватимуть гроші на чекап через застосунок «Дія»

В ході комплексного обстеження можна буде зробити лабораторні аналізи, оцінку ризиків серцево-судинних захворювань, діабету й інших поширених хвороб. Пройти обстеження можна буде у державних, комунальних або приватних медзакладах, які долучаться до програми.

Розмір мінімальної пенсії та вимоги до стажу у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні зросте й мінімальна пенсія, оскільки вона напряму прив’язана до прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність — з 2361 до 2595 грн.

Однак, розмір пенсій у 2026 році, які перевищують мінімальний рівень, автоматично не підвищується разом зі зростанням прожиткового мінімуму. Основне підвищення для більшості пенсіонерів традиційно відбувається під час щорічної індексації, яку зазвичай проводять з 1 березня. Відсоток індексації залежить від рівня інфляції та зростання середньої зарплати за попередній рік. На 2026 рік він має бути затверджений окремою постановою Кабміну.

Кому в Україні підвищать пенсії з 1 січня 2026 року та хто отримає найбільше

З 1 січня 2026 року пенсійний вік в Україні не змінюється і, як і раніше, становить 60 років. Водночас зростає вимога до страхового стажу — це планове підвищення, передбачене нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Так, у 2026 році для виходу на пенсію потрібно мати:

у 60 років — не менше 33 років страхового стажу (у 2025 році — 32 роки);

— не менше 33 років страхового стажу (у 2025 році — 32 роки); у 63 роки — не менше 23 років стажу (у 2025 році — 22 роки);

— не менше 23 років стажу (у 2025 році — 22 роки); у 65 років — не менше 15 років стажу.

Страховий стаж — це період, протягом якого особа була застрахована та за неї щомісяця сплачувалися страхові внески не менше мінімального. Стаж, набутий до 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.

Що зміниться для ФОП у 2026 році

У 2026 році держава продовжує курс на поступове повернення до довоєнної податкової моделі — з повною сплатою ПДВ, податку на прибуток і ЄСВ, без масових винятків для бізнесу, які діяли на початку повномасштабної війни. Тоді держава тимчасово дозволила підприємцям платити менше податків або не платити їх узагалі, щоб бізнес не закривався.

Серед податків з 1 січня 2026 року різких новацій немає, адже цей підхід остаточно закріплюють: бізнес працюватиме за звичайними податковими правилами, за винятком окремих сфер, пов’язаних з обороною та гуманітарною допомогою.

Проте, для підприємців у 2026 році зміняться деякі вимоги щодо сплати податків, лімітів на доходи та подання звітності. З огляду на зростання мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму у 2026 році оновлять розміри податків.

Єдиний податок збільшиться:

для 1 групи він становитиме 332,80 гр н на місяць;

на місяць; для 2 групи – 1 729,40 гр н ;

; для 3 групи все залишається без змін: 5% від доходу або 3% — для платників ПДВ.

Військовий збір зросте:

для 1 і 2 груп — 864,70 гр н ;

; для 3 групи — 1% від доходу.

Єдиний соціальний внесок становитиме щомісяця мінімум 1 902,34 грн для всіх груп ФОП.

Також зміняться ліміти річного доходу для ФОП на спрощеній системі оподаткування. Вони становитимуть:

для 1 групи — 1 444 049 грн на рік;

для 2 групи — 7 211 598 грн на рік;

для 3 групи — 10 091 049 грн на рік.

Крім того, ФОП на спрощеній та загальній системах оподаткування та самозайняті особи подаватимуть об’єднану податкову звітність щоквартально, а не щомісяця.

Новий зарплатний поріг бронювання працівників від мобілізації

Для приватних підприємств, які мають статус критичної інфраструктури, у 2026 році зміниться мінімальний розмір заробітної плати для заброньованих працівників.

Згідно з постановою уряду, працівники критично важливих підприємств та установ за свою роботу щомісяця мають отримувати суму, не нижчу за розмір мінімальної заробітної плати, помноженої на коефіцієнт 2,5.

У 2025 році зарплатний поріг для бронювання становив 20 тисяч грн при мінімальній зарплаті у 8 тисяч грн. З огляду на її зростання до 8 647 грн у 2026 році, необхідний для бронювання розмір зарплати підвищується до 21 617 грн.

Зауважимо, що новий зарплатний поріг через підвищення «мінімалки» не стосується державних і комунальних підприємств, адже для них діє інше правило. Там місячний дохід працівника не має бути нижчим за середню зарплату по регіону за IV квартал року.

В Україні змінюються назви алкогольних напоїв

З 1 січня 2026 року в Україні зміняться назви деяких алкогольних напоїв через виконання зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Зокрема, вітчизняні виробники більше не зможуть використовувати назви, які є захищеними географічними зазначеннями (GI) в ЄС, тобто прив’язані до певного регіону у Європі. Відповідно, на етикетках українських виробів перестануть бути легальними такі назви:

«коньяк» (Cognac) — дозволено лише для напою з регіону Коньяк у Франції;

«шампанське» (Champagne) — для ігристого вина з регіону Шампань;

«портвейн»;

«херес» (Sherry);

«мадера» (Madeira);

«кальвадос» (Calvados) та інші подібні назви.

Натомість українські аналоги таких напоїв збиратимуться під загальними назвами, наприклад «бренді» замість «коньяку», «ігристе вино» замість «шампанського» тощо. За порушення правил маркування передбачені штрафи та адміністративні санкції.

Роумінг без доплат в країніх ЄС та повернення ПДВ на електрокари

З 2026 року Україна переходить до повноцінного впровадження принципу «роумінг як вдома» з ЄС у межах євроінтеграції. Для абонентів це означає, що зв’язок у країнах ЄС і надалі залишатиметься без додаткових роумінгових тарифів, хоча конкретні ліміти трафіку визначатимуть мобільні оператори.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Європейська комісія та Рада ЄС схвалили приєднання України до зони роумінгу ЄС, за умови виконання технічних і регуляторних вимог. Після цього тимчасові пільги, які діяли для українців у ЄС з 2022 року, переходять у постійний режим, аналогічний правилам для країн Євросоюзу.

З 1 січня 2026 року в Україні повертають податок на додану вартість (ПДВ) на електромобілі. Це означає скасування податкових пільг на електромобілі, які раніше звільняли електрокари від ПДВ під час імпорту та продажу.

Якщо у 2025 році імпорт і перший продаж електрокарів були звільнені від ПДВ, то тепер на них знову нараховуватиметься стандартна ставка 20%, що вплине на кінцеву вартість таких автівок.

У листопаді премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що з січня 2026 року у поїздах двох міжнародних напрямків запрацює митний та прикордонний контроль безпосередньо у вагонах, без тривалих зупинок на кордоні. Спершу новий режим контролю запрацює в потягах рейсів Київ-Перемишль та Київ-Хелм, а у подальшому таку практику планують поширити і на інші міжнародні рейси.