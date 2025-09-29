Що зміниться в Україні з 1 жовтня: перехід на зимовий час, виплата базової соцдопомоги для усіх та вʼїзд до ЄС по-новому

У жовтні в Україні починається опалювальний сезон, а годинники переводять на зимовий час

Другий місяць осені принесе українцям важливі зміни, які торкнуться як усіх, так і окремих категорій громадян. У жовтні в Україні починається опалювальний сезон, а годинники переводять на зимовий час. Виплати базової соціальної допомоги розширюються на всі категорії осіб, фінансово-майновий стан яких відповідатиме певним критеріям, а монети номіналом у 10 копійок почнуть вилучати з обігу. Крім того, українці, які виїжджають за кордон, зіткнуться з новими правила в’їзду в ЄС.

Початок опалювального сезону

Відповідно до урядової постанови щодо постачання теплової енергії рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Датою початку опалювального сезону вважається 15 жовтня, проте вона може бути переміщена на пізніший термін. Тепло подають до будинків після того, як протягом трьох діб поспіль середньодобова температура повітря не перевищує +8°C.

Щодо тарифів на опалення, то у жовтні і до закінчення опалювального періоду вони не зміняться.

Переведення годинників на зимовий час

Наприкінці жовтня в Україні традиційно відбувається перехід на зимовий час.

В останню неділю місяця, а у 2025 році це 26 жовтня, о 4.00 необхідно перевести стрілки годинників на 1 годину назад. Більшість сучасних гаджетів зроблять це автоматично.

Наразі Україна входить до близько 70 країн світу, де час змінюють двічі на рік. У понад 120 державах цього не роблять.

В Україні планували скасувати сезонне переведення часу, але законопроєкт, ухвалений Верховною Радою, не підписав президент, тому сезонний перехід на зимовий та літній час залишається чинним.

Базова соціальна допомога: що зміниться з 1 жовтня

З 1 жовтня оформити базову соціальну допомогу зможуть усі категорії громадян, чий фінансово-майновий стан відповідатиме певним критеріям. До цього, з липня 2025 року, системою могли скористатися лише ті, хто уже мав соціальні виплати, а з жовтня на допомогу зможуть податися усі інші.

Допомога призначається строком на 6 місяців, але її можна автоматично продовжувати на 2 роки.

Наприкінці вересня у застосунку «Дія» запустили новий сервіс — «Базова соціальна допомога», яка об’єднує одразу п’ять видів державних виплат.

До програми «Доступні ліки» додадуть препарати для лікування онкології

З жовтня 2025 року до програми «Доступні ліки» буде додано препарати для лікування онкологічних захворювань, зокрема екземестан, летрозол і тамоксифен, які застосовуються для гормональної терапії у пацієнтів з раком молочної залози.

Відповідне рішення щодо розширення програми державної реімбурсації уряд ухвалив ще у квітні.

«Доступні ліки» — це державна програма, яка забезпечує громадян препаратами для лікування найпоширеніших хронічних захворювань безоплатно або з частковою доплатою. Ліки відпускаються за електронним рецептом у аптеках, які беруть участь у програмі. Вартість препаратів компенсується Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Перевірити, чи доданий препарат до програми «Доступні ліки» можна через чат-бота НСЗУ «Спитай Гриця», який відображає дані щодо укладених договорів з аптечними закладами.

Кошти «Пакунка школяра» можна буде витрачати на книги

З 1-го жовтня кошти з державної виплати «Пакунок школяра» можна буде використовувати на придбання книг.

«Пакунок школяра» — це урядова програма виплат у розмірі 5000 грн для родин з дітьми-першокласниками для придбання канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття.

Цього року програма здійснення виплат триватиме до 15 листопада. Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн-, так і онлайн-магазинах. Оплата проводиться лише безготівково.

Нові правила перетину кордону з ЄС

З 12 жовтня 2025 року Євросоюз запроваджує нові правила перетину кордону. Нова система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System) передбачає створення автоматизованої бази даних, в якій фіксуватимуть всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, зокрема й України.

У закордонних паспортах більше не ставитимуть штамп, замість них буде цифрова біометрична реєстрація, яка зобов’яже пасажирів з України здавати відбитки пальців та проходити сканування обличчя для перетину кордону.

Запровадження системи, яке неодноразово відкладали через технічні проблеми, триватиме протягом шести місяців у країнах-членах ЄС, а її повне впровадження очікують до 10 квітня 2026 року.

За новими правилами, громадяни країн, що не входять до ЄС, включно з Україною, повинні будуть зареєструвати свої біометричні дані разом із паспортними даними. Тим, хто відмовиться це зробити, буде відмовлено у в’їзді до ЄС.

Ця система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування).

Для цього усі пасажири транспортних засобів мають виходити для проходження біометрії. Якщо особи подорожують потягом, процедура може відрізнятися і залежатиме від пункту пропуску.

Дані збиратимуться в аеропортах, портах і на залізничних станціях, де встановлять спеціальні кабіни для сканування відбитків пальців і фотографування. Інформація зберігатиметься три роки, а під час наступних поїздок прикордонники зможуть лише звіряти біометричні дані пасажира, що має прискорити проходження контролю.

Власники біометричних паспортів також зможуть користуватися автоматизованими пропускними пунктами (e-gates). Для тих, хто перевищить дозволений 90-денний безвізовий термін, дані зберігатимуть 5 років.

Пенсії та соцвиплати: що зміниться

З 1-го жовтня частина пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги можуть втратити виплати. До цього дня їм потрібно пройти обов’язкову ідентифікацію. Зробити це можна у сервісному центрі ПФУ, через відеозв’язок, або за допомогою «Дія. Підпис» в електронному кабінеті.

Для тих, хто за кордоном — потрібно звернутися до консульства.

Виплата ВПО додаткових 2000 грн

Уряд 17 вересня ухвалив рішення про одноразову додаткову виплату в розмірі 2000 грн на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які безперервно працювали протягом останніх 6 місяців. Основна мета таких додаткових виплат — заохотити ВПО до працевлаштування та самозайнятості.

Йдеться про так звану сьому додаткову виплату для тих переселенців, які після отримання допомоги на шестимісячний період продовжували працювати або мати дохід як фізичні особи-підприємці. Це також стосується тих, хто після переміщення працевлаштувався або зареєструвався як ФОП і безперервно працював до закінчення певного періоду.

НБУ вилучатиме з обігу монети номіналом 10 копійок

Нацбанк України з 1 жовтня почне поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Монети номіналом 10 копійок не видаватимуть у касах, а НБУ припиняє їх карбування. Усі такі монети, що надійдуть у банки, більше не повертатимуться в обіг, а будуть передаватися на утилізацію.

Водночас вони залишаються законним платіжним засобом: торгівельні мережі, підприємства сфери послуг та банки й надалі прийматимуть їх для розрахунків та проведення операцій.

Тобто українцям не потрібно їх спеціально здавати або обмінювати.

Якщо таких монет у касі не буде, загальні суми чеків при готівкових розрахунках будуть заокруглюватися:

1–24 копійки — у бік зменшення до 00 копійок;

25–49 копійок — у бік збільшення до 50 копійок;

51–74 копійки — у бік зменшення до 50 копійок;

75–99 копійок — у бік збільшення до 00 копійок.

При безготівкових розрахунках заокруглення не застосовуватиметься.