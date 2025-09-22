Програму «Доступні ліки» оновили: тепер у списку 705 найменувань

В Україні оновили перелік медикаментів за програмою «Доступні ліки» — туди входитиме 705 найменувань. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
У переліку з’являться нові препарати для лікування глаукоми, хвороб щитоподібної залози, серцево-судинної системи, психічних розладів, епілепсії, а також для вагітних, дітей і пацієнтів після трансплантацій.
До списку додали 85 нових препаратів. Серед них — індапамід, латанопрост, левотироксин, метилдопа, тимолол, торасемід, фолієва кислота. Ці препарати можна класифікувати за основними групами:
У розширеному переліку препаратів:
595 лікарських засобів
38 препаратів інсуліну
30 комбінованих препаратів
42 види тест-смужок для діабетиків
Звернутися до лікаря за електронним рецептом.
Прийти до аптеки з позначкою «Тут є Доступні ліки».
Отримати препарат безоплатно або з частковою доплатою.
Із 1 липня 2025 року «Доступні ліки» мають бути доступними в кожній аптеці України. У разі, якщо в аптеці вам відмовили, варто звертатися за телефонами «гарячих ліній»:
Міністерство охорони здоров'я: 0-800-505-201 (якщо аптека не має договору);
Національна служба здоров'я України: 16-77 (якщо не відпускають за рецептом попри договір).
