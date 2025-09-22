Програму «Доступні ліки» оновили: тепер у списку 705 найменувань

Із 30 вересня в аптеках з'явиться більше безоплатних або частково оплачуваних препаратів

В Україні оновили перелік медикаментів за програмою «Доступні ліки» — туди входитиме 705 найменувань. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

У переліку з’являться нові препарати для лікування глаукоми, хвороб щитоподібної залози, серцево-судинної системи, психічних розладів, епілепсії, а також для вагітних, дітей і пацієнтів після трансплантацій.

До списку додали 85 нових препаратів. Серед них — індапамід, латанопрост, левотироксин, метилдопа, тимолол, торасемід, фолієва кислота. Ці препарати можна класифікувати за основними групами:

вагітні та породіллі — 3 препарати;

хвороби щитоподібної залози — 6 препаратів;

глаукома — 8 препаратів;

дитячі захворювання — 5 препаратів;

інші хронічні хвороби — 61 препарат для серцево-судинних, дихальних, метаболічних, психічних та неврологічних розладів.

У розширеному переліку препаратів:

595 лікарських засобів

38 препаратів інсуліну

30 комбінованих препаратів

42 види тест-смужок для діабетиків

Як отримати ліки:

Звернутися до лікаря за електронним рецептом. Прийти до аптеки з позначкою «Тут є Доступні ліки». Отримати препарат безоплатно або з частковою доплатою.

Із 1 липня 2025 року «Доступні ліки» мають бути доступними в кожній аптеці України. У разі, якщо в аптеці вам відмовили, варто звертатися за телефонами «гарячих ліній»: