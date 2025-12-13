Нічия з обнадійливим наповненням: юнаки СК «Полтава» на своєму полі зіграли з ровесниками «Епіцентра»

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 130

Національна ліга U-19 15 тур СК «Полтава» — «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський) — 2:2 (1:1). Кременчук, стадіон «Кремінь-арена ім. О.Бабаєва». 8 грудня. Арбітр — Ростислав Підпалий. Голи: 1:0 — Комарницький (34), 1:1 — Романюк (36), 1:2 — Романюк (60), 2:2 — Нервуца (83, автогол). Склад СК «Полтава»: Безпрозванний, Опришко, Жадан, Столяж, Прокопенко, Троян, Старушко (Гайдук, 71), Зіняр (Пустовіт, 46), Бабич, Комарницький (Кравченко, 71), Степанов (Котченко,71).

«Ми відскочили…», — так коментували результат поєдинку у Кременчуці представники тренерського цеху «Епіцентра» після матчу. «Відскочили» — означає не що інше, як уникнули ще неприємнішого результату, аніж нічия та втрата двох очок. Тобто, цілком могли і програти.

Юні полтавці перед цим поєдинком програли у чемпіонаті 12(!) матчів підряд. «Епіцентр», який теж є цьогорічним дебютантом Національної ліги U-19, зірок з неба не хапає, але у цієї команди справи дещо кращі. «Епіцентр» набрав у 14 матчах 9 очок, тоді як СК «Полтава» міцно розташувався на останньому місці з доробком лише у три очки.

Нічийний результат для малиново-золотистих поки не має аж надто великого турнірного значення. А от для суттєвого покращення психологічного клімату в команді, поліпшення настрою молодих хлопців — тут важко переоцінити підсумкові 2:2 з «Епіцентром».

Всі, хто уважно спостерігає за виступом юних полтавців, хто переглядає кожен матч, а до цих людей належить і автор, погодяться, що, залишивши поза дужками переможну домашню гру з «Вересом» (3:0), поєдинок із кам’янець-подільським колективом є чи не найкращим за змістом. Головне — хлопці проявили характер, діяли самовіддано, з настроєм. Навіть, коли у другому таймі господарі пропустили у свої ворота другий гол і гості повели в рахунку, відчувалося, що полтавці цього дня зіграють успішно. Так і сталося.

З такою оцінкою погоджується і старший тренер команди Ігор Климовський.

— Однозначно, ми могли сьогодні і виграти, трішки не вистачило холоднокровності при завершенні сприятливих моментів, та, на жаль, ми не уникнули серйозних промахів в обороні, що й привело до пропущених нами голів. Після матчу подякував хлопцям за показану цього дня гру, а головне — за агресію, яку сьогодні вони продемонстрували. І чого їм не вистачало часто до цього. Команда справді була налаштована здобути позитивний результат. Дуже велике значення має, що хлопці самі зрозуміли, переконалися, що успіх приходить тоді, коли кожен діє на повну силу, бореться до кінця і на кожному клаптику поля, коли команда демонструє футбольний характер. Тоді щось і виходить, — підсумував Ігор Петрович.

Ще однією родзинкою протистояння із «Епіцентром» стало те, що це був поки єдиний матч у чемпіонаті, де полтавці першими забили гол. До цього — лише пропускали. Причому, варто відзначити, що він став результатом хорошої атаки. У її заключній фазі просто здорово зіграли троє. Богдан Степанов точно передає м’яч у правий фланг на капітана. Тимур Бабич, підтримуючи темп атаки, не затримує шкіряного, а практично одразу лівою ногою вирізає його приблизно на кут воротарського майданчика. Головне — точно на голову Костянтина Комарницького. Удар головою останнього був бездоганним, м’яч затріпотів у сітці — 1:0.

Правда, радіти голу довелося недовго. Наш захист зіграв неуважно і допустив одну тих помилок, про які й згадував старший тренер команди. Подільці подавали кутовий, гравець команди господарів, який стеріг простір біля передньої стійки, несподівано для себе, а надто для Артема Безпрозванного, зробив чомусь три кроки вперед. М’яч перелетів залишене захисником місце, якось невпевнено зіграв наш воротар, шкіряний своєрідним подарунком буквально впав біля ніг Владислава Романюка. Бити сильно останньому потреби не було, він просто проштовхнув його у ворота — 1:1.

Після перерви «Епіцентру» вдалося вийти вперед. Знов невпевнено і неуважно зіграв наш захист. Правий оборонець «Епіцентра» Андрій Лукач, помітивши ривок партнера, робить точну передачу повітрям на нього. Схоже, комбінація для гостей є достатньо награною. М’яч опинився у ногах все того ж Владислава Романюка, ривок якого оборонці СК «Полтава» просто проморгали. Валентин виходить на побачення з Безпрозванним і точним ударом в кут воріт робить рахунок 2:1 на користь гостей.

Але це був той день, коли полтавці і не мали права, та й об’єктивно не могли програти. Тиск на ворота подільців був постійним як до цього, так і після. І, зрештою, це мало наслідки. На 83 хвилині нарешті дала позитив довга передача у виконанні господарів. Прийом, яким гравці «Полтави» користуються дуже часто. Довгий і високий навіс зробив у карний майданчик суперника Сергій Столяж. А головне — точний, в акурат — на голову свого капітана Тимура Бабича. Тимур б’є, м’яч від його голови летить у напрямку дальньої стійки. У тут на нього буквально налітає Андрій Нервуца з наміром винести шкіряного принаймні на кутовий. Але сталося не так, як гадалося. Його удар головою був «невідпорним» — м’яч опинився у воротах. Так і був встановлений остаточний результат цього, без сумніву цікавого поєдинку — 2:2.

Молоді футболісти СК «Полтава», зрозуміло, цим позитивним для себе підсумком матчу підняли суттєво собі настрій. І по-іншому вони налаштовуватимуться на крайній матч цього сезону. Дома, 13 грудня, підопічні Ігоря Климовського гратимуть з тими, з ким і починали свій шлях в Національній лізі 19 — з львівським «Рухом». Після цього поєдинку — зимові канікули та підготовка до нового сезону .Сезону 2026 року.