«Пакунок школяра» дозволять витрачати на книги — Мінсоцполітики

Сьогодні, 09:03

Державну програму «Пакунок школяра» найближчим часом розширять — допомогу можна буде витратити не лише на канцелярію, одяг і взуття, а й на книги. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

— Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги і очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів, — зазначив він.

Станом на 2 вересня українці подали майже 128 тисяч заяв на отримання допомоги, з яких 122 тисячі — через застосунок «Дія».

У межах першого фінансування вже виплатили 430 млн грн для 86 тисяч родин (це 35% коштів, закладених у держбюджеті). Ще 18 тисяч сімей отримають гроші найближчим часом.

Водночас зафіксовано понад 3 тисячі відмов — переважно через некоректні дані у системі чи переведення дитини до іншої школи.

— Батьки зможуть повторно подати заяву після оновлення інформації, — пояснив міністр.

Нагадаємо, що подати заяву на допомогу можна до 15 листопада в застосунку Дія або письмово — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.