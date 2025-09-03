«Пакунок школяра» дозволять витрачати на книги — Мінсоцполітики

Державну програму «Пакунок школяра» найближчим часом розширять — допомогу можна буде витратити не лише на канцелярію, одяг і взуття, а й на книги. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.
Станом на 2 вересня українці подали майже 128 тисяч заяв на отримання допомоги, з яких 122 тисячі — через застосунок «Дія».
У межах першого фінансування вже виплатили 430 млн грн для 86 тисяч родин (це 35% коштів, закладених у держбюджеті). Ще 18 тисяч сімей отримають гроші найближчим часом.
Водночас зафіксовано понад 3 тисячі відмов — переважно через некоректні дані у системі чи переведення дитини до іншої школи.
Нагадаємо, що подати заяву на допомогу можна до 15 листопада в застосунку Дія або письмово — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
