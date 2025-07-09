«Пакунок школяра»: 5 тисяч гривень на збори до школи — що відомо

Родини, чиї діти цьогоріч ідуть до першого класу в офлайн-форматі, зможуть отримати грошову допомогу в межах ініціативи «Пакунок школяра». 9 липня Полтавська обласна військова адміністрація надала роз'яснення.
Заявку на виплату можна буде подати через застосунок «Дія». Кошти — 5 тисяч гривень — нарахують на онлайн-картку. Витратити їх можна виключно безготівково на придбання шкільного одягу, взуття, канцелярії, книжок тощо.
Допомога не вплине на інші соціальні виплати: родини й надалі зможуть отримувати житлові субсидії чи інші види підтримки.
Нагадаємо, про запуск нової програми грошової допомоги для родин, які відправляють дітей до першого класу, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 7 липня.
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