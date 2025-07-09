«Пакунок школяра»: 5 тисяч гривень на збори до школи — що відомо

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 75

Виплати надійдуть на картку через «Дію», але є важлива умова

Родини, чиї діти цьогоріч ідуть до першого класу в офлайн-форматі, зможуть отримати грошову допомогу в межах ініціативи «Пакунок школяра». 9 липня Полтавська обласна військова адміністрація надала роз'яснення.

Заявку на виплату можна буде подати через застосунок «Дія». Кошти — 5 тисяч гривень — нарахують на онлайн-картку. Витратити їх можна виключно безготівково на придбання шкільного одягу, взуття, канцелярії, книжок тощо.

Допомога не вплине на інші соціальні виплати: родини й надалі зможуть отримувати житлові субсидії чи інші види підтримки.

Нагадаємо, про запуск нової програми грошової допомоги для родин, які відправляють дітей до першого класу, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 7 липня.