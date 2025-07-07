«Пакунок школяра»: держава виплатить 5 тисяч гривень родинам першокласників

Заявку на нову допомогу можна буде подати через «Дію». Гроші — тільки безготівково і на речі для школи. Програма не вплине на інші соцвиплати
В Україні запускають нову програму грошової допомоги для родин, які відправляють дітей до першого класу. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.
Уряд запевняє, що ця допомога не вплине на інші соцвиплати — зокрема на житлові субсидії.
Нагадаємо, що з 2020 року в Україні видають «Пакунок малюка» — це понад 50 якісних дитячих речей або грошова компенсація у 7689 грн (станом на 2025 рік).
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