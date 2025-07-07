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«Пакунок школяра»: держава виплатить 5 тисяч гривень родинам першокласників

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 114

 Заявку на нову допомогу можна буде подати через «Дію». Гроші — тільки безготівково і на речі для школи. Програма не вплине на інші соцвиплати

В Україні запускають нову програму грошової допомоги для родин, які відправляють дітей до першого класу. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

  • Сума виплати — 5 тисяч гривень.
  • Хто отримає: родини, діти яких ідуть до першого класу в офлайн-форматі навчання.
  • Як отримати: подати заявку через додаток «Дія». Всі деталі щодо подачі заявок повідомить Міністерство соціальної політики.
  • На що можна витратити: кошти будуть доступні лише безготівково — для купівлі шкільного одягу, взуття, книжок і канцелярії.

Уряд запевняє, що ця допомога не вплине на інші соцвиплати — зокрема на житлові субсидії.

— Цей «Пакунок школяра» — частина ширшої політики держави, спрямованої на підтримку українських родин та мотивацію залишатися жити й працювати в Україні, — зазначив Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що з 2020 року в Україні видають «Пакунок малюка» — це понад 50 якісних дитячих речей або грошова компенсація у 7689 грн (станом на 2025 рік). 


ПО ТЕМІ:

У Кременчуцькій громаді деякі школи не набрали перші класи

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пакунок школяра перший клас виплати
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