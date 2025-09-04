З жовтня ЄС змінює правила перетину кордону для українців: що потрібно знати

З 12 жовтня для українців зміняться правила перетину зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Про це повідомили у посольстві України в Польщі.
Нові вимоги пов’язані із запуском Системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES) — цифрової бази, яка фіксуватиме всі перетини кордонів ЄС громадянами третіх країн.
Система стосуватиметься короткострокових поїздок — до 90 днів протягом 180. Замість звичних штампів у паспорті тепер здійснюватиметься цифрова реєстрація.
Процедура охопить усіх пасажирів, зокрема й тих, хто подорожує автотранспортом — під час перетину кордону потрібно буде вийти з транспорту для здачі біометрії. Для залізничного сполучення порядок визначатиметься окремо — залежно від пункту пропуску.
У посольстві підкреслюють: відмова надати біометричні дані є підставою для відмови у в’їзді.
Запровадження EES дозволить ЄС контролювати дотримання правил перебування, виявляти підроблені документи та підвищити загальну безпеку у країнах Шенгенської зони.
Нагадаємо, 26 серпня Кабмін дозволив українським чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану, однак потрібно мати військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.