З жовтня ЄС змінює правила перетину кордону для українців: що потрібно знати

Усі подорожні проходитимуть біометрію — навіть під час коротких поїздок

З 12 жовтня для українців зміняться правила перетину зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Про це повідомили у посольстві України в Польщі.

Нові вимоги пов’язані із запуском Системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES) — цифрової бази, яка фіксуватиме всі перетини кордонів ЄС громадянами третіх країн.

Система стосуватиметься короткострокових поїздок — до 90 днів протягом 180. Замість звичних штампів у паспорті тепер здійснюватиметься цифрова реєстрація.

Що саме фіксуватимуть:

фотографію обличчя;

відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);

дані паспорта;

дату, місце перетину кордону та випадки відмови у в’їзді.

Процедура охопить усіх пасажирів, зокрема й тих, хто подорожує автотранспортом — під час перетину кордону потрібно буде вийти з транспорту для здачі біометрії. Для залізничного сполучення порядок визначатиметься окремо — залежно від пункту пропуску.

У посольстві підкреслюють: відмова надати біометричні дані є підставою для відмови у в’їзді.

Запровадження EES дозволить ЄС контролювати дотримання правил перебування, виявляти підроблені документи та підвищити загальну безпеку у країнах Шенгенської зони.

