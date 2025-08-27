ГО "Захист держави"
Україна, Світ

Чоловіки 18–22 років зможуть виїжджати за кордон лише з військовим квитком — речник ДПС

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 137

 

Випускатимуть чоловіків відповідного віку за кордон тільки після офіційної публікації постанови Уряду

Для перетину державного кордону українським чоловікам віком від 18 до 22 років включно потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «Українській правді».

За його словами, відповідні зміни до правил перетину кордону вже ухвалив уряд, але вони почнуть діяти лише після опублікування постанови на «Урядовому порталі».

Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону так і військово-обліковий документ (або військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти за вимогою представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України. Пропуск цієї категорії громадян, відносно якої прийняті зміни, прикордонники почнуть забезпечувати після публікації цих змін та набрання ними чинності, — заявив Демченко.

Нагадаємо, учора, 26 серпня, Кабінет Міністрів дозволив українським чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: кордон перетин кордону військовий квиток
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

