Чоловікам віком 18–22 років дозволили виїжджати за кордон під час воєнного стану

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 2

Кабінет Міністрів дозволив українським чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, нові правила стосуються всіх громадян відповідного віку, включно з тими, хто вже перебуває за межами країни. Чиновниця додає: таке рішення має надати молодим українцям більше можливостей для навчання, стажування та легального працевлаштування за кордоном.

Очільник МВС Ігор Клименко наголосив, що здобутий за кордоном досвід ці українці зможуть використати для розвитку країни після повернення.

Нагадаємо, про можливість виїзду чоловіків віком 18-22 років за кордон розповів президент Зеленський під час прескоференції на зустрічі з молоддю кілька тижнів тому.