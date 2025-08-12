В Україні можуть дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити механізм спрощеного перетину державного кордону для молодих громадян. Про це він заявив сьогодні під час пресконференції.
Глава держави зазначив, що йдеться про українців, які виїжджають за кордон для навчання, участі у міжнародних заходах, спортивних змаганнях чи культурних проєктах. Нові правила мають усунути зайві бюрократичні перепони та зробити процедуру швидшою і зрозумілішою.
Відповідні зміни уряд повинен напрацювати найближчим часом, після чого їх внесуть у чинні нормативні акти.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, хто із чоловіків, які мають бронювання, можуть виїжджати за кордон.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.