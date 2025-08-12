В Україні можуть дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 179

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити механізм спрощеного перетину державного кордону для молодих громадян. Про це він заявив сьогодні під час пресконференції.

На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині, — заявив президент.

Глава держави зазначив, що йдеться про українців, які виїжджають за кордон для навчання, участі у міжнародних заходах, спортивних змаганнях чи культурних проєктах. Нові правила мають усунути зайві бюрократичні перепони та зробити процедуру швидшою і зрозумілішою.

Відповідні зміни уряд повинен напрацювати найближчим часом, після чого їх внесуть у чинні нормативні акти.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, хто із чоловіків, які мають бронювання, можуть виїжджати за кордон.