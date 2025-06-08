Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон, але не всі та за певних умов — ДПСУ

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 315

У документах бронювання має бути зазначено, що та структура, за якою заброньований військовозобов’язаний, надає людині можливість провести відпустку за кордоном

Заброньовані від мобілізації військовозобов’язані можуть виїжджати за кордон у відпустку. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в етері телеканалу «Ми — Україна».

За його словами, такі чоловіки мають можливість перетнути кордон на виїзд з України як у службове відрядження, так і у відпустку. Але є певні винятки та умови.

— У відпустку не можуть проїхати заброньовані громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах державної служби, що підпадають під пункт 2.14 Правил про перетин кордону, які затверджені Постановою уряду № 57. І якщо від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, і для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження, — сказав речник ДПСУ.

Андрій Демченко додав, що ті чоловіки, які не перебувають на таких посадах, можуть поїхати за кордон і у відпустку. Проте в їх документах має бути зазначено, що та структура, за якою вони заброньовані, надає можливість провести відпустку за кордоном.

Чиновникам, депутатам й іншим «державникам» заборонили виїзд за кордон не по роботі, — РНБО

Нагадаємо, у січні 2023 року РНБО ухвалило рішення, яким заборонила держслужбовцям, депутатам, суддям, прокурорам та деяким іншим категоріям громадян, які представляють різні гілки влади, під час воєнного стану виїжджати за кордон на відпочинок або з іншою метою, не підтвердженою службовим відрядженням. Це рішення Президент України увів у дію своїм указом № 27/2023 від 23.01.2023 року. У ньому, зокрема, доручалося Кабміну внести зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, передбачивши для певних категорій державних посадовців, депутатів та правоохоронців можливість виїжджати за межі України виключно у службові відрядження. Уряд на засіданні 27 січня ухвалив постанову № 69 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України», якою затвердив усі запропоновані РНБО заборони на перетин кордону державними службовцями та іншими посадовцями під час війни без поважних причин.