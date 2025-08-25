ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Соціальний захист

Кому треба пройти ідентифікацію до 1 жовтня, щоб отримувати соціальні виплати

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 252

З липня 2025 року Пенсійний фонд України взяв на себе адміністрування 39 видів соціальних допомог і стипендій, які раніше виплачували органи соцзахисту. До 1 жовтня 2025 року всі одержувачі соціальних виплат мають пройти ідентифікацію, інакше виплати буде призупинено. Про це попереджає Пенсійний фонд України (ПФУ)

Нововведення стосується:

  • людей з інвалідністю та тих, хто доглядає за ними;
  • малозабезпечені сім'ї;
  • самотні матері;
  • діти та дорослі з інвалідністю з дитинства;
  • отримувачів тимчасової допомоги дітям, батьки яких не платять аліменти або не можуть утримувати дитину;
  • пенсіонерів без права на пенсію;
  • жителів окупованих і прифронтових територій, які отримували допомогу з лютого 2022 року по червень 2025-го.

Якщо не пройти ідентифікацію, виплати будуть припинені після 1 жовтня. Відновити допомогу можна тільки після підтвердження особи.

Пройти ідентифікацію можна:

  • особисто — у будь-якому сервісному центрі ПФУ;
  • онлайн — відеозв’язок через веб-портал ПФУ;
  • через особистий кабінет — з електронним підписом або Дія.Підпис;
  • через консульство за кордоном — для тих, хто тимчасово перебуває за кордоном;
  • автоматично — якщо ПФУ вже має підтверджені дані.

Записатися на відеозв’язок можна через веб-портал ПФУ або за телефонами контакт-центру: 0800 503 753 (безкоштовно), 044 281 08 70, 044 281 08 71.

Нагадаємо, що з 1-го липня Кременчуцький ЦНАП тимчасово не прийматиме заяви на більшість соціальних послуг.

Автор: Мирослава Українська
