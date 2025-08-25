Кому треба пройти ідентифікацію до 1 жовтня, щоб отримувати соціальні виплати

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 252

З липня 2025 року Пенсійний фонд України взяв на себе адміністрування 39 видів соціальних допомог і стипендій, які раніше виплачували органи соцзахисту. До 1 жовтня 2025 року всі одержувачі соціальних виплат мають пройти ідентифікацію, інакше виплати буде призупинено. Про це попереджає Пенсійний фонд України (ПФУ)