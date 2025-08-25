Кому треба пройти ідентифікацію до 1 жовтня, щоб отримувати соціальні виплати

З липня 2025 року Пенсійний фонд України взяв на себе адміністрування 39 видів соціальних допомог і стипендій, які раніше виплачували органи соцзахисту. До 1 жовтня 2025 року всі одержувачі соціальних виплат мають пройти ідентифікацію, інакше виплати буде призупинено. Про це попереджає Пенсійний фонд України (ПФУ)
Нововведення стосується:
Якщо не пройти ідентифікацію, виплати будуть припинені після 1 жовтня. Відновити допомогу можна тільки після підтвердження особи.
Пройти ідентифікацію можна:
Записатися на відеозв’язок можна через веб-портал ПФУ або за телефонами контакт-центру: 0800 503 753 (безкоштовно), 044 281 08 70, 044 281 08 71.
Нагадаємо, що з 1-го липня Кременчуцький ЦНАП тимчасово не прийматиме заяви на більшість соціальних послуг.
