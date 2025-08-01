Що змінюється з 1 серпня: новий порядок оголошення повітряної тривоги, штрафи для бізнесу та квитки на потяг в «Дії»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 279

Деякі категорії українців отримають грошову допомогу до Дня Незалежності та для підготовки дитини до школи, а також індексацію зарплат

Останній місяць літа принесе українцям кілька важливих змін. На деякі поїзди квитки перестануть продавати в касах, батьки першокласників та кілька категорій громадян отримають грошову допомогу від держави, а для бізнесменів повернуться штрафи за порушення касової дисципліни. Також мають проіндексувати деякі зарплати. Розповідаємо про основні зміни з 1 серпня.

Серпневі свята

В останній місяць літа віряни святкують три Спаси — починається «Спасівка» зі свята Маковія. Перший Спас, або Медовий Спас чи Маковія відзначають сьогодні, 1 серпня. Відсьогодні починається двотижневий Успенський піст, який триває до Успіння Пресвятої Богородиці (15 серпня).

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6-го серпня в Україні святкуватимуть Яблучний Спас, який припадає на свято Преображення Господнього. А 16-го серпня — на наступний день після свята Успіння Богородиці та закінчення Успенського посту, в Україні святкуватимуть Горіховий Спас.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Через це змінилися дати багатьох церковних свят, зокрема Медового Спасу або Маковія. До переходу Медовий Спас святкували 14 серпня, Яблучний — 19 серпня, а Горіховий — 29 серпня. Перехід на Новоюліанський календар наближає на 13 днів більшість церковних свят, окрім Великодня та тих, що з ним пов’язані.

Продовження загальної мобілізації та воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів (№13471 та №13472). Таким чином, воєнний стан і мобілізація продовжені до 5 листопада 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада

Продовження воєнного стану і проведення загальної мобілізації стало вже 16-м з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Виплати до Дня Незалежності України

Кабмін ухвалив постанову № 486, якою затверджено розміри разової грошової допомоги для ветеранів війни, учасників бойових дій та жертв нацистських переслідувань до Дня Незалежності України.

Розміри виплат:

3 100 грн — особи з інвалідністю внаслідок війни І групи, колишні малолітні в’язні концтаборів з інвалідністю;

2 900 грн — особи з інвалідністю II групи;

2 700 грн — особи з інвалідністю III групи;

1 000 грн — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, неповнолітні в’язні концтаборів, діти, народжені у місцях примусового тримання;

3 100 грн — особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;

650 грн — члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць, дружини/чоловіки померлих ветеранів та жертв переслідувань, які не одружилися вдруге;

450 грн — учасники війни, колишні в’язні таборів, особи, насильно вивезені на роботи, діти партизанів і підпільників.

Виплати буде здійснено до 24 серпня 2025 року.

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Грошова допомога надійде:

пенсіонерам — автоматично разом із пенсією у серпні;

військовослужбовцям та працюючим ветеранам — через військові частини та установи, де вони служать або працюють;

непрацюючим громадянам, які не є пенсіонерами — після подачі заяви до територіального органу Пенсійного фонду України.

Подати заяву можна особисто до сервісного центру ПФУ чи ЦНАП, поштою, або онлайн через електронний портал послуг ПФУ з використанням КЕП.

Цьогоріч механізм виплати не змінився. Всі, хто отримував цю допомогу минулого року, матимуть право і цього разу.

«Пакунок школяра»

Уряд запровадив нову виплату для українців — «Пакунок школяра». Родини, чиї діти цьогоріч ідуть до першого класу в офлайн-форматі, зможуть отримати грошову допомогу в 5 тисяч гривень на онлайн-картку.

Ці кошти можна буде витратити виключно безготівково на придбання шкільного одягу, взуття, канцелярії, книжок тощо.

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Отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через «Дію». Ті, хто не користується застосунком «Дія» зможуть написати заяву у відділеннях Пенсійного фонду України.

Допомога не вплине на інші соціальні виплати: родини й надалі зможуть отримувати житлові субсидії чи інші види підтримки.

Про запуск нової програми грошової допомоги для родин, які відправляють дітей до першого класу, повідомив Прем’єр-міністр України 7 липня.

Нові правила придбання квитків

Укрзалізниця через складнощі з придбанням квитків на популярні напрямки змінила правила продажу квитків. З 1-го серпня у тестовому режимі для окремих потягів запровадять обов’язкову верифікацію через сервіс «Дія.Підпис», а в касі їх продавати не будуть. Це зроблено, щоб запобігти спекуляціям. Нововведення не стосується військовослужбовців, які хочуть зарезервувати квиток — для них усе працює по-старому.

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На першому етапі нові правила запроваджені на рейси:

№ 105/106 Одеса — Київ;

№ 91/92 Львів — Київ;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 12 Львів — Одеса;

№ 27/28 Київ — Чоп.

«Укрзалізниця» також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID.

Вступна кампанія

1-го серпня до 18.00 закінчується реєстрація кабінету вступника та творчі конкурси для абітурієнтів. Як пояснює сайт Освіта.UA, до 6 числа з’являться рейтингові списки зарахованих на бюджет студентів. А до 9 серпня «бюджетникам» потрібно виконати вимоги для вступу. Зарахування учнів відбудеться до 11 серпня, а переведення на вакантні бюджетні місця здійсниться до 18 серпня.

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Подати заявку абітурієнти можуть через електронні кабінети — максимум 15 заяв, з них не більше ніж п’яти — на бюджет. У кожній заяві важливо правильно зазначити пріоритетність.

Усі заяви подають через електронний кабінет вступника: vstup.edbo.gov.ua.

Штрафи для підприємців за невидачу чеків

1 серпня завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО.

З 2023 року, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов. Відтепер штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

100% — вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

150% — вартості при кожному наступному порушенні.

Порядок оголошення повітряної тривоги

З 1 серпня 2025 року в кількох областях України змінився порядок подачі сигналу повітряної тривоги. Її вмикатимуть «по-новому» — окремо в кожному районі. Тобто, лише в тих районах області, яким загрожують безпілотники.

З 1 серпня на Полтавщині повітряну тривогу вмикатимуть по районах, залежно від загрози

Завдяки цим змінам може знизитися психологічний тиск на населення. Також йдеться про мінімізацію негативного впливу на економіку регіонів, де безпосередня загроза відсутня. У разі загрози ракетних ударів, тривога лунатиме по всій області.

Нові відстрочки в «Резерв+»

На початку серпня у застосунку «Резерв+» має з’явиться можливість оформити відстрочку для нових категорій українців. Без відвідування ТЦК робити це зможуть наукові та науково-педагогічні співробітники вищої та профосвіти (якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти), а також ті, у кого чоловік або дружина мають інвалідність 1 або 2 груп (якщо статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та Державного реєстру актів цивільного стану громадян).

У Міноборони наголосили, що згодом відстрочку у «Резерв+» зможуть отримати родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Індексація зарплат

У липні було відновлено механізм індексації доходів (його тимчасово було призупинено з січня 2025 року через зміни в законодавстві, ст. 34 Закону про держбюджет 2025 року). Це означає, що роботодавці повинні проіндексувати зарплату за липень і серпень співробітникам, у яких виникло таке право — тим, у кого оклад не підвищувався з березня 2025 року.

Індексацію застосовують тільки до суми, яка не перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи — цього року це 3028 грн.

Розмір індексації залежить від того, коли востаннє підвищувався посадовий оклад (від так званого базового місяця):

для січня — це 4,4%, або 133,23 грн;

для лютого — 3,5%, або 105,98 грн.

Тобто, у виплатах із зарплати може з’явитися доплата, якщо для неї є підстави.