Абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть вступити до вузів на Полтавщині, зокрема і в Кременчуці

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 50

Документи вступники можуть подати дистанційно і пройти вступ за спрощеною процедурою

Під час цьогорічної вступної кампанії молодь із тимчасово окупованих територій України можуть вступити на навчання до закладів вищої освіти Полтавщини за спрощеною процедурою. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

За словами заступника начальника Полтавської ОВА Антона Чубенка, держава передбачила окрему квоту для вступників із регіонів, де ведуться бойові дії. Завдяки цьому абітурієнти можуть вступити на бюджет за спрощеною процедурою.

Як подати документи до вузу на Полтавщині

Для початку вступники мають обрати заклади вищої освіти, де вони хочуть навчатися, а тоді звернутися у ньому до Освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна». На Полтавщині вони діють при восьми закладах освіти:

Полтавському педагогічному університеті імені В. Г. Короленка;

Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського;

Полтавській політехніці імені Юрія Кондратюка;

Миргородському фаховому коледжі імені Миколи Гоголя;

Полтавському фаховому коледжі нафти і газу;

Полтавському державному медичному університеті;

Полтавському державному аграрному університеті;

Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Далі для подальшого вступу абітурієнтам потрібно пройти вступні випробування або співбесіду. Якщо вступник не має українського атестата, необхідно скласти українську мову, історію України та математику. Вступники, які вже мають український атестат, складатимуть математику та предмет на вибір. Творчі спеціальності передбачають додатковий конкурс.

У Полтавській ОВА зазначили, що цьогоріч в полтавських вишах вже навчається 85 студентів та ще 6 студентів у коледжах, які переїхали з окупованих територій та населених пунктів на лінії зіткнення.

Документи, необхідні для вступу через Освітній центр:

заява;

документ, що посвідчує особу або свідоцтво про народження;

документ про освіту (за наявності);

довідка про річне оцінювання та ДПА (за відсутності атестата);

4 кольорові фото 3×4 см.

Терміни подання заяв: