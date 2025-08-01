У Кременчуці попрощаються з військовим Сергієм Васильєвим
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Поховання Сергія Васильєва відбудеться у понеділок, 4 серпня
17 липня на російсько-українській війні загинув кременчуцький військовослужбовець Сергій Васильєв. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Поховання Сергія Васильєва відбудеться у понеділок, 4 серпня, а саме:
- 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
- 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- 13.00 виїзд до Деївського кладовища.
Автор: Телеграф
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