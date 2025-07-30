Із 1 серпня на Полтавщині повітряну тривогу вмикатимуть по районах, залежно від загрози

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 1

Із 1 серпня на Полтавщині змінюють підхід до оповіщення про повітряну трвогу: тепер про можливу загрозу повідомлятимуть сповіщеннями по районах. Про це пише інтернет-видання «Полтавщина» з посиланням на лист Департаменту з питань цивільного захисту Полтавської облвійськадміністрації.

Таку диференційовану повітряну тривогу уже тестують у 5 областях України — Київській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Черкаській. Так повітряна тривога оголошуватиметься локально — лише в тих районах області, яким загрожують безпілотники.

Завдяки цим змінам може знизитися психологічний тиск на населення. Також йдеться про мінімізацію негативного впливу на економіку регіонів, де безпосередня загроза відсутня.

У разіт загрози ракетних ударів, тривога лунатиме по всій області.

Нагадаємо, пропозиція диференціації повітряної тривоги по районах надійшла від підприємців ще на початку року.