Кременчужанка Валерія Лапа — у топ-8 Європейського олімпійського фестивалю (доповнено)

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Такий підсумок виступу юної кременчуцької легкоатлетки Валерії Лапи на Європейському Юнацькому Олімпійському Фестивалі (ЄЮОФ-25), який проходив з 20 по 26 липня 2025 року у двох містах Північної Македонії (Скоп’є та Куманово) та у Хорватії (Осієк)

На ЄЮОФ-25 з’їхалися понад 4000 юних спортсменів та спортсменок віком з 14 до 18 років з 50 країн європейського континенту.

У змаганнях з потрійного стрибка єдина представниця Кременчука у збірній України Валерія Лапа, де загалом було 78 спортсменів, успішно попередній етап у змаганнях із потрійного стрибка.

У фіналі Валерія знову стрибала і упевнено, і красиво. Її тренер, заслужений тренер України Вікторія Козлова, неодноразово переглянувши у відеозапису всі спроби своєї підопічної, каже, що ніяких, особливо серйозних зауважень до Валерії немає. Все було зроблено на добротному рівні. Тим паче, що кожну спробу Валерія робила із великим запасом — 10-15 см.

16-річна спортсменка з Кременчука — 17 років Валерії Лапі виповниться у жовтні цього року, у підсумку показала результат 12 м 22 см. Це був восьмий результат серед усіх фіналісток ЄЮОФ- 25, і особистий рекорд Валерії! Цього року на зимовому чемпіонаті України вона показала результат у 12 м 21 см, і ось — покращення власного результату на дуже престижних міжнародних змаганнях.

— Звісно, виступ Валерії у Скоп’є однозначно ми розцінюємо як значний успіх молодої спортсменки, — ділиться враженнями її тренерка Вікторія Козлова. — Мама дівчинки Лариса, яка теж у минулому спортсменка, дізнавшись підсумковий результат та переглянувши стрибок своєї доньки у відеозапису, розплакалася від щастя. Бо ні вона, ні я, кращого показника й не чекали. Я взагалі ніяких завдань перед Валерією перед її виступом у Скоп’є не ставила. Сказала їй найголовніше своє побажання: «Ти їдеш туди на свято, так і сприймай ці змагання. Стрибнеш — як зможеш!». Але вона дуже добре показала себе у секторі для стрибків.

Чому ж Вікторія Михайлівна каже, що не ставила ніяких конкретних завдань перед своєю підопічною? Річ у тому, що 13 січня цього року Валерія потрапила до лікарні, на хірургічний стіл з приводу апендициту. Операція проходила з ускладненнями, тож змогу підготовитися до майбутніх змагань можливості не було. Фізична форма юної спортсменки бажала бути кращою. Тож і нереально було ставити перед нею максималістські задачі.

А проте, виступ 16-річної Валерії Лапи у Скоп’є фахівці оцінюють як більш ніж успішний.

Особливо ті, хто знав історію, котра не дозволила дівчинці якісно підготуватися. І ті, хто знає і розуміє — що Валерії, як й іншим здібним юним спортсменкам-легкоатлетам з Кременчука, рідні стіни давно вже не допомагають. У колись надзвичайно спортивному місті нині немає абсолютно ніяких умов для плідних занять цим видом спорту.

Тим не менше, попри це талановиті дівчата й хлопчики все ж, з’являються.

…Валерія прийшла до своєї тренерки лише 5 років тому. Точніше, на легку атлетику її привела мама Лариса. Вона сама у свої молоді роки займалася у Вікторії Михайлівни, тож і доньку привела до неї. Бо знала, бо була упевнена: якщо у доньки є задатки бути спортсменкою, то тренерка все зробить для розкриття здібностей.

Власне, так і сталося. За досить короткий термін Валерія стала кандидатом у майстри спорту з бігу з бар’єрами, у потрійному стрибку вона має перший спортивний розряд, вже ставала чемпіонкою, призеркою України, неодноразово вигравала чемпіонат області, має й інші досягнення.

А Вікторія Козлова з упевненістю каже — Валерія має потенціал для досягнення нових вагомих, звісно ще кращих результатів. Вірить у це і сама юна спортсменка.