Легкоатлетка з Кременчука Валерія Лапа вийшла у фінал Європейського олімпійського фестивалю

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа вийшла у фінал Європейського юнацького олімпійського фестивалю у Скоп’є (Північна Македонія). Про це повідомили на Facebook-сторінці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного 29 липня.

Валерія увійшла до складу збірної України. У дисципліні потрійний стрибок вона посіла 8 місце.

Підготувала спортсменку тренерка Вікторія Козлова.

Нагадаємо, на початку липня кременчуцькі юніорки здобули медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики.



