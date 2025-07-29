Легкоатлетка з Кременчука Валерія Лапа вийшла у фінал Європейського олімпійського фестивалю

Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа вийшла у фінал Європейського юнацького олімпійського фестивалю у Скоп’є (Північна Македонія). Про це повідомили на Facebook-сторінці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного 29 липня.
Валерія увійшла до складу збірної України. У дисципліні потрійний стрибок вона посіла 8 місце.
Підготувала спортсменку тренерка Вікторія Козлова.
Нагадаємо, на початку липня кременчуцькі юніорки здобули медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики.
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