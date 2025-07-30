На трасі Київ–Харків поблизу Пирятина зіткнулися два авто: постраждали двоє людей

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Volkswagen Golf зіткнувся з Volkswagen Passat. Постраждали двоє чоловіків, обох доправили до лікарні

29 липня близько 17.00 на 127-му кілометрі автодороги Київ–Харків–Довжанський у Пирятинській громаді сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два автомобілі — Volkswagen Golf та Volkswagen Passat. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, Golf, яким керував 34-річний водій, в'їхав у Passat під керуванням 43-річного чоловіка. Унаслідок аварії травмувалися водій Passat та 47-річний пасажир Golf. Обох госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження та з’ясовує обставини ДТП.

Нагадаємо, що 27 липня у Полтаві п’яний водій BMW врізався у вантажівку.