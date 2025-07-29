У Полтаві п’яний водій BMW врізався у вантажівку — поліція

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У неділю, 27 липня, близько 23.30 у Полтаві сталася дорожно-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними слідства, 24-річний водій автомобіля BMW X5 зіткнувся з попутною вантажівкою MAZ. Унаслідок аварії травмувалася 26-річна пасажирка позашляховика — її госпіталізували.

Під час оформлення ДТП поліцейські встановили, що водій BMW перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою в стані сп’яніння. Досудове розслідування триває. У разі визнання винним водієві може загрожувати до 3 років позбавлення волі та заборону керувати транспортом від 3 до 5 років.

Нагадаємо, днями на Полтавщині нетверезий водій після аварії намагався відкупитися від поліції.