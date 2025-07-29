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Жителі Полтавщини, які втратили на війні своїх рідних, можуть отримати путівку до санаторію

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 71

 

На Полтавщині працює обласна програма забезпечення санаторно-курортним оздоровленням

На Полтавщині працює обласна комплексна програма забезпечення санаторно-курортним оздоровленням людей, які втратили на війні своїх рідних. 18-денний відпочинок допомагає отримати необхідну психологічну підтримку, покращити фізичне та ментальне здоров’я. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Цьогоріч на цей напрям з обласного бюджету виділено 4,5 млн грн. За перше півріччя послугою санаторно-курортного оздоровлення скористалися 53 людини із зазначеної категорії населення. На їх відпочинок та оздоровлення витрачено 1,1 млн грн.

Ця послуга людям, які втратили на війні своїх рідних, надається раз на два роки. Для її оформлення необхідно звернутися до управління соцзахисту населення або до відділів, що опікуються ветеранською політикою у громаді.

Нагадаємо, минулого року ми писали, що жителі Полтавщини з числа пільгових категорій можуть скористатися соціальними послугами у межах державної та обласної програм. Пріоритетним є санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавщина санаторій путівки
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