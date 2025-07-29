Відмова у працевлаштуванні за віком: як оскаржити і кому можуть відмовити на законних підставах

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 100

Українське законодавство забороняє необґрунтовано відмовляти у прийнятті на роботу, а також припиненні трудового договору, з мотивів віку

В Україні у сфері трудових правовідносин досі трапляються випадки необґрунтованої відмови у працевлаштуванні через вік. Згідно з чинним законодавством, така відмова є незаконною, якщо не йдеться про посади, щодо яких прямо встановлені вікові обмеження. Про це розповіли у Полтавській ОВА.

Відповідно до статті 22 Кодексу законів про працю України (КЗпП), забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, а також будь-яке пряме або непряме обмеження трудових прав при укладенні, зміні та припиненні трудового договору, зокрема з мотивів віку.

Крім того, стаття 11 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» забороняє відмову у прийнятті на роботу особам виключно з підстав досягнення ними пенсійного віку. Закон гарантує реалізацію права на працю відповідно до професійної підготовки особи та з урахуванням її стану здоров’я.

Вікові обмеження можуть встановлюватися лише у випадках, прямо передбачених законодавством. Зокрема, це стосується:

державної служби;

діяльності, пов’язаної з виконанням небезпечних робіт (водолази, рятувальники тощо);

окремих категорій працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці;

інших спеціалізованих посад, визначених відповідними нормативно-правовими актами.

У всіх інших випадках вимога щодо віку кандидата на посаду не має законного підґрунтя.

Згідно із законодавством, необґрунтованою вважається відмова у прийнятті на роботу:

без належного мотивування;

з причин, що не стосуються ділових або професійних якостей кандидата.

Зазначене положення також стосується інших ознак дискримінації: статі, расової належності, стану здоров’я, політичних переконань, місця проживання тощо (стаття 21 КЗпП).

У разі отримання відмови у працевлаштуванні, яка має ознаки дискримінації за віком, особа має право:

Запитати у роботодавця обґрунтування причини відмови.

Звернутися до суду з позовом про поновлення порушеного права.

Подати скаргу до Державної служби України з питань праці або Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

— Відповідно до Конституції України, усі громадяни є рівними у правах, а будь-яка форма дискримінації є неприпустимою. Вік особи не може бути самостійною підставою для відмови у прийнятті на роботу, якщо інше не передбачено законом, — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з 8 травня 2025 року Держпродспоживслужба розпочала моніторинг оголошень про вакансії. Контроль стосуватиметься усіх вакансій, оприлюднених роботодавцями та рекрутинговими агентствами — як онлайн, так і в друкованих виданнях.

Перевірятимуть вимоги до вакансій, зокрема на наявність ознаків дискримінації за віком, статтю, станом здоров’я, національністю тощо.

«Кременчуцький Телеграф» щотижня публікуємо актуальні для Кременчука вакансії. Наше видання також завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.