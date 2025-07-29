Відмова у працевлаштуванні за віком: як оскаржити і кому можуть відмовити на законних підставах

Українське законодавство забороняє необґрунтовано відмовляти у прийнятті на роботу, а також припиненні трудового договору, з мотивів віку
В Україні у сфері трудових правовідносин досі трапляються випадки необґрунтованої відмови у працевлаштуванні через вік. Згідно з чинним законодавством, така відмова є незаконною, якщо не йдеться про посади, щодо яких прямо встановлені вікові обмеження. Про це розповіли у Полтавській ОВА.
Відповідно до статті 22 Кодексу законів про працю України (КЗпП), забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, а також будь-яке пряме або непряме обмеження трудових прав при укладенні, зміні та припиненні трудового договору, зокрема з мотивів віку.
Крім того, стаття 11 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» забороняє відмову у прийнятті на роботу особам виключно з підстав досягнення ними пенсійного віку. Закон гарантує реалізацію права на працю відповідно до професійної підготовки особи та з урахуванням її стану здоров’я.
Вікові обмеження можуть встановлюватися лише у випадках, прямо передбачених законодавством. Зокрема, це стосується:
У всіх інших випадках вимога щодо віку кандидата на посаду не має законного підґрунтя.
Згідно із законодавством, необґрунтованою вважається відмова у прийнятті на роботу:
Зазначене положення також стосується інших ознак дискримінації: статі, расової належності, стану здоров’я, політичних переконань, місця проживання тощо (стаття 21 КЗпП).
У разі отримання відмови у працевлаштуванні, яка має ознаки дискримінації за віком, особа має право:
Нагадаємо, раніше ми писали, що з 8 травня 2025 року Держпродспоживслужба розпочала моніторинг оголошень про вакансії. Контроль стосуватиметься усіх вакансій, оприлюднених роботодавцями та рекрутинговими агентствами — як онлайн, так і в друкованих виданнях.
Перевірятимуть вимоги до вакансій, зокрема на наявність ознаків дискримінації за віком, статтю, станом здоров’я, національністю тощо.
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