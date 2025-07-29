На Полтавщині судитимуть майстра елеватора через загибель двох працівників

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Чоловіка звинувачують у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

На Полтавщині судитимуть майстра одного з сільськогосподарських підприємств Полтавського району через загибель двох працівників на виробництві. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, у лютому 2023 року майстер доручив підлеглим відвантаження зерна та демонтаж обладнання, але не проконтролював дотримання правил охорони праці та експлуатації обладнання з підвищеною небезпекою. Через це двоє працівників опинилися під насипом зерна та загинули.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

Нагадаємо, нещодавно на одному з підприємств Кременчуцького району від удару струмом загинув енергетик: нині триває слідство.