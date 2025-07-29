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Топ новина, Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці на території ЛІЛ «Кременчуцька» відкрився діагностичний центр: хто зможе отримати безкоштовні послуги

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 932

 

Приміщення на території лікарні приватний діагностичний центр орендував на 25 років

На території лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» працює діагностичний центр «МДЦ Експерт»: пацієнти уже могли отримувати там послуги, а сьогодні, 29 липня, відбулося урочисте відкриття центру.

Провів екскурсію приміщенням центру та розповів про його діяльність керівник ТОВ «МДЦ Експерт» Олександр Гайдабас.

 

У діагностичному центрі нині проводять магнітно-резонансну томографію та комп’ютерну томографію. Послуги платні, проте, за словами Олександра Гайдабаса, проводяться у них і пільгові обстеження.

— Ми надаємо безкоштовне обстеження пораненим військовослужбовцям, робимо знижки для військових, безкоштовно обстежуємо онкохворих дітей. Робимо також знижки малозахищеним верствам населення, пенсіонерам.

Діагностичний центр співпрацюватиме також і з лікарнею: вона отримає певну кількість безкоштовних сертифікатів, які у разі необхідності видаватимуть пацієнтам. Із цими сертифікатами вони зможуть пройти обстеження у діагностичному центрі за 1 гривню.

 

Діагностичний центр працює у комунальному приміщенні, яке знаходиться у власності лікарні — як повідомив Гайдабас, його взяли в оренду на 25 років. Ремонтом приміщення займалося приватне акціонерне товариство «Крюківбудтехмонтаж».

На відкритті діагностичного центру міський голова Кременчука Віталій Малецький додав, що тепер жителі міста матимуть більший вибір, куди можна звернутися за МРТ або КТ послугами:

— На комунальному апараті МРТ черга розписана на жовтень. Якщо за рекомендацією лікаря, то ми робимо швидко — сьогодні на завтра. А якщо людина просто приходить, то аж до жовтня черга.

 

Олександр Гайдабас також розповів, що планується також співпраця і з кременчуцьким шпиталем. А от співпрацювати із Національною службою здоров’я України поки не планують:

— Якщо треба, ми підставимо плече під НСЗУшні пакети. Будуть приходити люди, обстежуватися будуть безкоштовно, а НСЗУ там буде платити (в інших медустановах — ред.). Ми напряму договори ми заключати поки не будемо.

Нагадаємо, у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» комунальний МРТ відкрився весною.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: діагностичний центр ЛІЛ «Кременчуцька» діагностика обстеження МРТ комп'ютерна томографія
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