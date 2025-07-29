На Полтавщині чоловік бив співмешканку та її матір: його засудили на 5 років

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 338

На Полтавщині 45-річний чоловік бив співмешканку та її матір: суд призначив йому 5 років ув'язнення. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

На суді прокурори довели, що обвинувачений систематично знущався зі співмешканки. Зокрема, у березні 2025 року, перебуваючи напідпитку, він кілька разів ударив жінку в тулуб, пошкодивши легеню. Коли мати потерпілої намагалася втрутитися, чоловік вдарив її ножем у живіт та ноги.

Обвинувачений визнав провину. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькому районі судили чоловіка, який ледь не щодня знущався зі своєї співмешканки.