На Глобинщині чоловік ледь не щодня знущався зі своєї колишньої співмешканки: що вирішив суд

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 69

Чоловіка уже притягували до адмінвідповідальності за скоєне, проте він і далі продовжував кривдити жінку

НА Кременчуччині судили чоловіка за звинуваченням у домашньому насильстві. Про це стало відомо із вироку Глобинського районного суду від 10 червня.

У матеріалах справи зазначено, що чоловік ледь не щодня знущався зі своєї колишньої співмешканки, яка проживала з ним по сусідству.

Так упродовж вересня 2023 року правоохоронці зафіксували щонайменше 7 епізодів, коли чоловік ображав жінку нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою, принижував людську честь та гідність. Його також притягнули до адмінвідповідальності за вчинення домашнього насильства — він сплатив 510 гривень штрафу, проте кривдити жінку не припинив.

На суді обвинувачений зізнався у скоєному та підтвердив усі викладені в обвинувальному акті обставини вчинення злочину. Потерпіла у залі суду попросила кривдника суворо не карати.

Суд наголосив, що пом’якшувальних обставин для винесення вироку в обвинуваченого немає, а обтяжуючими обставинами можна вважати те, що під час скоєння злочину той перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним у скоєнні домашнього насильства (ст. 126-1 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання — 1 рік та 1 місяць позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці судили чоловіка за систематичні знущання зі співмешканки.