Пішов на риболовлю й потонув: на Кременчуччині з водойми дістали тіло чоловіка

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У суботу, 26 липня, до відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення 69-річного мешканця району. Як повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області, правоохоронці розпочали пошуки чоловіка.

У ході пошукових заходів поліцейські встановили, що 25 липня місцевий мешканець пішов на риболовлю та не повернувся. Упродовж трьох днів поліцейські проводили пошуки безвісти зниклого. До пошукових заходів долучили працівників підрозділу «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради.

У понеділок, 28 липня, рятувальники-водолази знайшли тіло чоловіка без ознак життя у водоймі поблизу однієї з баз відпочинку. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Обставини та причини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, у неділю, 27 липня, на річці Сухий Кагамлик в Кременчуці потонув чоловік.