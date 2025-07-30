Колишню стоматполіклініку біля Дніпра «віддали» в оренду компанії зі збитками та одним працівником

Раніше вона мала київську прописку та належала київському юристу, що спеціалізується на продажі компаній
Приміщення колишньої стоматполіклініки на набережній, яку закрили у 2018 році через дороге утримання, нещодавно віддали в оренду. Влада вже пообіцяла, що мальовничим видом на Дніпро та острів Фантазія милуватимуться діти — там зроблять приватний заклад освіти. Але є нюанс: у нового орендаря ми чомусь не знайшли ані грошей, ані активів. Лише збитки, дивне минуле та впливові зв’язки.
12 травня міська влада ухвалила рішення, яким відправила приміщення колишньої стоматполіклініки на електронний аукціон оренди.
Це дуже «ласий шматок». Поліклініка займала перший поверх 4-поверхівки з видом на набережну: понад 1000 кв.м у самому центрі, з них 300 квадратів — підвал. Ще 7 років тому, коли медзаклад раптом потрапив під «оптимізацію», постало лише одне питання — хто «поклав оком» на приміщення біля Дніпра.
Попри усю привабливість, «сватати» приміщення на аукціоні оренди взялась лише одна компанія. Єдиний учасник автоматично став переможцем. Дані про нього були закриті місяць, аж доки з орендарем не підписали офіційний договір — таке нині законодавство.
Назва орендаря колишніх стоматкабінетів — «Самей Актив». І ми маємо визнати цю компанію чемпіоном з реактивної ефективності. Вона єдина на все місто встигла в стислі строки (7 робочих днів) підготувати всі папери на конкурс та оперативно сплатила чималий внесок — 153 тис. грн.
До 2023 року компанія мала київську прописку та належала київському юристу, що спеціалізується на продажі компаній (про нього ми розповімо далі). Але два роки тому змінила адресу на кременчуцьку, власника — на кременчужанина Мартіросяна, а свій статутний капітал з 500 гривень до солідних 10 тис. грн.
Умови, на яких наш чемпіон отримав квадратні метри біля набережної:
Далі ми відкрили фінансові показники компанії, що є у відкритому доступі (дані сервісів ClarityProject та Youcontrol). Спочатку ми взялись за калькулятор, а потім за серце та «Корвалол». Так виглядає трилер «Фінансова аналітика за 2024 рік»:
У 2023 році у нашого переможця була набагато краща ситуація — прибуток становив 139 тис. грн.
Проте у нас все одно щось погано не лише з серцем, але й з математикою. Адже лише на гарантійний внесок компанія швиденько витягла з кишені 153 тис. грн. А тепер має щомісяця сплачувати майже 100 тис. грн оренди (і не забуваймо про комуналку на тисячу квадратів — це ж ще кілька десятків тисяч!). Але прибутку за увесь позаминулий рік вистачить лише на місяць оренди плюс сплата комунальних рахунків. А ще ж потрібно перетворити старі стоматологічні кабінети на елітні навчальні. Де ж ми прорахувалися? Мабуть, 2025 рік приніс компанії мільйонні статки, адже відкритої інформації за перше півріччя наразі немає.
Ще нас збентежило, що попри заяви влади про майбутній навчальний заклад, компанія з 1 працівником не має жодного відношення до освітнього процесу. Сфера її діяльності — будівництво, транспорт, оренда майна тощо.
Щоб дотриматись обіцянки влади, єдиний працівник (мабуть, таки директор) має як у казці «витягти з рукава» цілі статки та перетворити стару поліклініку з «гарбуза» на навчальний заклад. Або ж передати приміщення комусь з більшими статками в суборенду.
Невже ніхто не перевіряє фінансовий стан компаній, яких допускає до конкурсу на оренду комунального майна громади? Невже якісь «Рога та Копита» можуть пробратися на чесні та прозорі конкурси від кременчуцької влади?
Ми подивилися, на підставі яких документів влада міста допускає учасників на такі конкурси. В оголошенні про конкурс зазначено, що «потенційний орендар повинен відповідати вимогам статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». В цій статті йдеться про те, що компанія не має бути під санкціями, пов’язана з криміналом, перебувати у стані банкрутства тощо. Щодо переліку документів для таких електронних аукціонів оренди, за законом з обов’язкового подати лише паспорт, реєстраційні документи, дані про бенефіціара, квитанцію про сплату гарантійного внеску. На сайті Prozorro вказано, що для участі в аукціонах можуть бути додаткові вимоги до учасників — залежить від конкретного аукціону.
Ми запитали в управлінні міського майна Кременчука, чи виставляються до учасників аукціонів додаткові вимоги, зокрема, про фінансову аналітику (звіти, документи про відсутність збитків тощо). Отримали відповідь, що ні, бо це суперечить закону:
Отже, з одного боку, відсутність можливості виставляти додаткові умови ускладнює «підгонку» аукціону під своїх. Але з іншого — відсутність вимог щодо платоспроможності дає змогу брати участь у конкурсах будь-кому, навіть компаніям з 500 гривнями в кишені. І це не лише кременчуцька історія — така ситуація по всій Україні. Компанія, яка до того фактично не вела діяльності, раптом «оживає» під конкретний аукціон і може виграти право оренди, скажімо, палацу культури. До речі, є гучні випадки, коли фірми, створені за 2–7 днів до конкурсу, спокійно вигравали торги. У Кременчуці теж пам’ятаємо подібні історії, коли комунальне майно відходило компаніям з «мінусом у кишені», а згодом усе завершувалось судами через несплату комунальних послуг. Попри слабке фінансове становище орендарів, фінал зазвичай однаковий: вони вкладаються в ремонт, роблять «невід’ємні поліпшення» — і зрештою викуповують приміщення за вигідною для себе ціною. Щоправда, з квітня цього року правила змінилися: тепер викуп — лише через аукціон.
22 липня ми вирішили подивитися, чи вже ведуться роботи з перевтілення колишньої поліклініки на елітний освітній заклад. Біля майбутнього елітного закладу побачили елітне авто — Mercedes-Benz GLS-Class.
Це авто ми вже зустрічали, і зазвичай з нього виходив депутат Геннадій Іванян. Згадка про автівку є й в декларації депутата:
В приміщенні колишньої поліклініки ми почули голоси. Головний вхід був зачиненим.
Аж раптом відчинився вхід з торця будинку. Вийшов чоловік дуже схожий на депутата Геннадія Іваняна. Ми рушили до нього, щоб привітатися та поцікавитися роботами, які ведуться у приміщенні колишнього медзакладу (бо він саме звідти). Проте не встигли — пан депутат (або його клон) дуже швидко «розчинився» у повітрі. Автівка залишилась стояти — до неї ніхто не підійшов.
Наступного дня ми зв’язались з паном Іваняном. Поставили два питання — чи курує він будівельні роботи, бо побачили його на об’єкті та чи знайомий з власником компанії «Самей Актив». До речі, директор компанії «Самей Актив» — пан Гайк Дживанович Мартіросян, один із засновників «Відкритої ради вірмен Полтавщини», має бізнес у сфері будівництва. Він працює у ній і як ФОП, і через свої компанії. Пан Іванян також зайнятий у цій професії. Він відомий у місті будівельник, є власником компанії «Укркомцентр». Тож ми припустили, що обидва будівельники можуть бути знайомі і пан Іванян знає більше деталей щодо планів на приміщення. Але конструктивної бесіди не вийшло:
Ми вже зустрічали пана депутата у цьому ж місці рік тому, але біля колишнього рентгенкабінету. Він знаходиться по сусідству з колишньою поліклінікою, ще ближче до набережної (вул. Троїцька 2-А). Ми писали, що частину цієї будівлі віддали в оренду ФОП Світлана Анатоліївна Тимошенко. Таке ж ПІБ має помічниця депутата Іваняна:
Орендар давно отримав право зробити невід’ємні поліпшення (крок до викупу). І зробив їх рік тому. У листопаді 2024 року об’єкт приватизували. Вартість викупу склала приблизно 12 тис. дол. Разом із вкладеннями в поліпшення (за документами — близько 4,5 тис. дол.) 35 кв. м колишнього рентгенкабінету на набережній обійшлися новій власниці у 17 тис. дол.
Так зараз виглядають поліпшення колишнього рентгенкабінету, що стоїть практично на набережній. Замінені пластикові вікна вже розбиті, навколо будівлі — хащі та іржаве загородження.
Також у власності пані Тимошенко ще один об’єкт за цією адресою, придбаний у 2024 році — приміщення насосної станції. Практично, це єдиний комплекс з рентгенкабінетом.
Тож маємо три об’єкти біля набережної: два пов’язані з повною тезкою помічниці депутата й один, де ми днями зустріли пана Іваняна.
Директор компанії «Самей Актив» пан Гайк Дживанович Мартіросян, схоже, і є єдиний працівник компанії. У червні цього року зірки посміхнулися пану Мартіросяну. І посміхалися вони підприємцю з бюджету Кременчука.
Також у червні пан Мартіросян став власником ще однієї компанії: ТОВ «Управління комплексного проектування та будівництва». Статутний капітал компанії — майже 60 тис. грн. А це, здається, її офіс (Басейна 18, кв. 1). Чекаємо на тендерах.
Син пана Гайка — Мартіросян Арман Гайкович — ще раніше, у квітні, також виграв тендер. Невеликий — на 60 тис. грн. І теж для котельні «Теплоенерго»!
До речі, пан Арман є засновником підприємства «Клуб авто». А серед інших засновників ми побачили Жукова Євгена Леонідовича. Він — керівник кременчуцької «Самопомочі». А також ФОП, що має досвід виграшу у тендерах: у 2023 році майже на 2 млн грн — переважно, бланки та реєстраційні журнали, але також тактичне спорядження, зарядні станції та ноутбуки. Наші кременчуцькі колеги згадували цей ФОП під час розслідування щодо купівлі мерією техніки для військових.
Його брат Жуков Кирило Леонідович, зареєстрований за тією ж адресою по проспекту Свободи. Пан Кирило — журналіст, працює з «Автохвиля 102.1» у Кременчуці, з яким асоціюють нардепа Шаповалова. Наприклад, збір коштів на допомогу команді радіо ведеться саме на ФОП Кирила Жукова.
Радійники розташовані по вул. Переяславській, будинок 55А (у будинку, де знаходиться пожежна частина, так звана «каланча»). За цією адресою зареєстровані дві телерадіомовні компанії — «Аллюр» та «Пріоритет». Обидві, за даними YouControl, входять у групу родини Мовчан — сестри кременчуцького нардепа Шаповалова.
Отже, син власника компанії, яка взяла в оренду поліклініку — бізнес-партнер кременчуцького політика, а його брат — відома у медіа особа, співпрацює з компанією, що пов’язана з нардепом.
Ми не натякаємо про відношення згаданих політиків та підприємців до тендерів та аукціонів. Ми лише констатуємо факт, що у родини бізнесменів, які стають у них переможцями, гарне коло знайомств, і серед них є наближені до «фіолетової команди». Тож можливо, «щастя в бізнесі» пояснюється не стільки зірками, скільки вдалими знайомствами.
Щоб прояснити, що ж там буде з колишньою стоматполіклінікою, ми вирішили завітати до офісу компанії «Самей Актив».
Її офіс розташований на Молодіжному, прямо за зупинкою «Андрія Ковальова». За адресою з реєстрів ми побачили окрему будівлю, на який великими літерами значиться «Автокомплект». Фото з цього місця ми зустрічали у соцмережах Армана Мартіросяна.
У понеділок зранку ми зайшли до будівлі, аби пошукати табличку «Самей Актив». У будівлі нам зголосилися допомогти офісні працівники. Проте назва фірми їм була не знайома. Тоді ми назвали прізвище власника:
Далі наші співрозмовники пригадали, що бачили пана Гайка і знають, що десь тут він орендує офіс. Проте на місці ані його, ані сина не було.
Оскільки поспілкуватися в офісі не вдалося, ми зателефонували за номером компанії, вказаним у держреєстрі.
Слухавку взяв чоловік, який підтвердив, що він — Гайк Дживанович. Але після того, як ми представилися журналістами та озвучили тему розмови, подальше спілкування не склалося:
— Я зараз на відпочинку, приїду за два тижні.
— Ви будете в офісі?
— Воно вам треба, де я буду? Я буду на даху. Вам це щось каже? Наберіть через два тижні, такі дурні питання задаєте… Удачі!
Щоб у пана Гайка після виходу з відпустки було більше часу підготуватися до усіх наших дурних запитань, опублікуємо їх заздалегідь:
«Самей актив» належить до дуже цікавої родини. Її «батько» — київський адвокат Віталій Третяк, який останнім часом став дуже відомим. Він посів третє місце в країні за кількістю оформлених підприємств: 436 компаній за останні чотири роки!
Пан Віталій є власником фірми «Ключ до бізнесу», яка спеціалізується на продажу компаній. Це справжній супермаркет компаній: ось цілий каталог.
Тут продають сестер та побратимів «Самей актив». Є компанії по 2 тис. грн, а є й за 4 тис. дол — обирай, яку хочеш. Часто у них 500 грн стартового капіталу та сферу діяльності у будівництві/авто/нерухомість (як було у «Самей актив»).
Ми маємо відзначити дивну закономірність: компанії, народжені цією «фабрикою», часто стають дуже вдачливими переможцями тендерів та аукціонів. І часто потрапляють у поле зору ЗМІ, яким чомусь ввижається, що конкурси — непрозорі, а закупівлі — з переплатою.
На Полтавщині ми знайшли 19 компаній, власником яких раніше був пан Третяк. Серед них 5, які вже фігурують у тендерах/скандалах/аукціонах. Найбільше нас вразила ТОВ «Гофрекс Оптіма».
Вона на аукціоні викупила недобудову по вул. Мазепи 11 (за ціною в 5 раз меншою за стартову вартість).
А тепер влада намагається переписати планування території так, щоб дати цій компанії «добро» на будівництво шестиповерхівки замість історичної будівлі по вул. Мазепи, 13. Розслідування «Телеграфу» показало, що «Гофекс Оптіма» була заснована паном Третяком, але отримала нових власників. Їх прізвища привели нас до зв’язку фірми з нардепом Шаповаловим.
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«Самей Актив» (Стоматполіклініка)
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«ГОФЕКС ОПТІМА» (Недобудова)
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«Батько»-засновник
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Віталій Третяк
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Віталій Третяк
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Перепродаж, реєстрація в Кременчуці
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травень 2023
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лютий 2023
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Аукціони
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Перемога в аукціоні на майно громади (2025)
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Викуп недобудови по Мазепи. Мерія змінює план забудови, щоб дати добро на будівництво багатоповерхівки
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Зв’язки
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Ведуть до оточення нардепа Шаповалова
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Ведуть до оточення нардепа Шаповалова
Також в тендерах/аукціонах на Полтавщині вже взяли участь такі компанії, які колись належали пану Третяку:
У Кременчуці зараз зареєстрована ще одна компанія, яка раніше належала пану Третяку — «КРЕЙДЕН АКТИВ». Поки в аукціонах-тендерах не засвітилась.
Список фірм від масового засновника компаній Третяка набагато більший і вдача у тендерах приходить до власників по всій Україні, а не лише на Полтавщині. Ось декілька прикладів:
За версією Телеграфа, пояснення цьому феномену — ділки просто скупають такі компанії пачками у масових засновників на кшталт Третяка під власні цілі. І ці цілі саме проштовхування компаній на участь в аукціонах.
Після розголосу в ЗМІ щодо новонароджених фірм, які раптом перемагають на багатомільйонних тендерах, ділки (часто пов’язані з владою) стали обережнішими. Вони купують вже існуючу компанію, заздалегідь оформлюють її на «темну конячку», яка ще ніде не засвітилась і не має явного зв’язку з «господарем». Такі фірми у сплячому режимі чекають на свій час відбивати вкладені у них гроші — йти на конкурси, де на кону бюджетні гроші та майно громади.
Це журналістське розслідування було проведене й опубліковане в рамках проєкту Інституту розвитку регіональної преси «Екстрена підтримка розслідувальної журналістики в України» Інституту розвитку регіональної преси, що впроваджується за підтримки International Media Support (IMS).
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