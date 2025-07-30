Колишню стоматполіклініку біля Дніпра «віддали» в оренду компанії зі збитками та одним працівником

Сьогодні, 18:57 Переглядів: 902

Раніше вона мала київську прописку та належала київському юристу, що спеціалізується на продажі компаній

Приміщення колишньої стоматполіклініки на набережній, яку закрили у 2018 році через дороге утримання, нещодавно віддали в оренду. Влада вже пообіцяла, що мальовничим видом на Дніпро та острів Фантазія милуватимуться діти — там зроблять приватний заклад освіти. Але є нюанс: у нового орендаря ми чомусь не знайшли ані грошей, ані активів. Лише збитки, дивне минуле та впливові зв’язки.

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12 травня міська влада ухвалила рішення, яким відправила приміщення колишньої стоматполіклініки на електронний аукціон оренди.

Це дуже «ласий шматок». Поліклініка займала перший поверх 4-поверхівки з видом на набережну: понад 1000 кв.м у самому центрі, з них 300 квадратів — підвал. Ще 7 років тому, коли медзаклад раптом потрапив під «оптимізацію», постало лише одне питання — хто «поклав оком» на приміщення біля Дніпра.

Попри усю привабливість, «сватати» приміщення на аукціоні оренди взялась лише одна компанія. Єдиний учасник автоматично став переможцем. Дані про нього були закриті місяць, аж доки з орендарем не підписали офіційний договір — таке нині законодавство.

Назва орендаря колишніх стоматкабінетів — «Самей Актив». І ми маємо визнати цю компанію чемпіоном з реактивної ефективності. Вона єдина на все місто встигла в стислі строки (7 робочих днів) підготувати всі папери на конкурс та оперативно сплатила чималий внесок — 153 тис. грн.

До 2023 року компанія мала київську прописку та належала київському юристу, що спеціалізується на продажі компаній (про нього ми розповімо далі). Але два роки тому змінила адресу на кременчуцьку, власника — на кременчужанина Мартіросяна, а свій статутний капітал з 500 гривень до солідних 10 тис. грн.





Умови, на яких наш чемпіон отримав квадратні метри біля набережної:

Строк договору оренди — один рік.

Використовувати можна як завгодно: без обмежень.

Передати в суборенду лише за згодою міської влади.

Майже 100 тис. грн за оренду щомісяця. Це приблизно 100 грн за квадрат у центрі міста. Але за рік дуже солідна сума — 1.2 млн грн.

Далі ми відкрили фінансові показники компанії, що є у відкритому доступі (дані сервісів ClarityProject та Youcontrol). Спочатку ми взялись за калькулятор, а потім за серце та «Корвалол». Так виглядає трилер «Фінансова аналітика за 2024 рік»:

Кількість працівників: 1

Чистий прибуток за 2024 рік: мінус тисяча гривень

Ліквідності не вистачає, щоб сплачувати рахунки

Рентабельність активів: прибутку замало, запас міцності недостатній, ризик високий

Заборгованість: обслуговування існуючих боргів сильно обтяжує компанії.

У 2023 році у нашого переможця була набагато краща ситуація — прибуток становив 139 тис. грн.

Проте у нас все одно щось погано не лише з серцем, але й з математикою. Адже лише на гарантійний внесок компанія швиденько витягла з кишені 153 тис. грн. А тепер має щомісяця сплачувати майже 100 тис. грн оренди (і не забуваймо про комуналку на тисячу квадратів — це ж ще кілька десятків тисяч!). Але прибутку за увесь позаминулий рік вистачить лише на місяць оренди плюс сплата комунальних рахунків. А ще ж потрібно перетворити старі стоматологічні кабінети на елітні навчальні. Де ж ми прорахувалися? Мабуть, 2025 рік приніс компанії мільйонні статки, адже відкритої інформації за перше півріччя наразі немає.

Ще нас збентежило, що попри заяви влади про майбутній навчальний заклад, компанія з 1 працівником не має жодного відношення до освітнього процесу. Сфера її діяльності — будівництво, транспорт, оренда майна тощо.

Щоб дотриматись обіцянки влади, єдиний працівник (мабуть, таки директор) має як у казці «витягти з рукава» цілі статки та перетворити стару поліклініку з «гарбуза» на навчальний заклад. Або ж передати приміщення комусь з більшими статками в суборенду.

Умови аукціонів — «зелене світло» для «кишенькових» компаній

Невже ніхто не перевіряє фінансовий стан компаній, яких допускає до конкурсу на оренду комунального майна громади? Невже якісь «Рога та Копита» можуть пробратися на чесні та прозорі конкурси від кременчуцької влади?

Ми подивилися, на підставі яких документів влада міста допускає учасників на такі конкурси. В оголошенні про конкурс зазначено, що «потенційний орендар повинен відповідати вимогам статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». В цій статті йдеться про те, що компанія не має бути під санкціями, пов’язана з криміналом, перебувати у стані банкрутства тощо. Щодо переліку документів для таких електронних аукціонів оренди, за законом з обов’язкового подати лише паспорт, реєстраційні документи, дані про бенефіціара, квитанцію про сплату гарантійного внеску. На сайті Prozorro вказано, що для участі в аукціонах можуть бути додаткові вимоги до учасників — залежить від конкретного аукціону.

Ми запитали в управлінні міського майна Кременчука, чи виставляються до учасників аукціонів додаткові вимоги, зокрема, про фінансову аналітику (звіти, документи про відсутність збитків тощо). Отримали відповідь, що ні, бо це суперечить закону:

«Управлінням додаткові вимоги фінансового характеру до учасників аукціонів в оголошенні не встановлювалися і не могли бути встановлені, бо це суперечить законодавству».

Отже, з одного боку, відсутність можливості виставляти додаткові умови ускладнює «підгонку» аукціону під своїх. Але з іншого — відсутність вимог щодо платоспроможності дає змогу брати участь у конкурсах будь-кому, навіть компаніям з 500 гривнями в кишені. І це не лише кременчуцька історія — така ситуація по всій Україні. Компанія, яка до того фактично не вела діяльності, раптом «оживає» під конкретний аукціон і може виграти право оренди, скажімо, палацу культури. До речі, є гучні випадки, коли фірми, створені за 2–7 днів до конкурсу, спокійно вигравали торги. У Кременчуці теж пам’ятаємо подібні історії, коли комунальне майно відходило компаніям з «мінусом у кишені», а згодом усе завершувалось судами через несплату комунальних послуг. Попри слабке фінансове становище орендарів, фінал зазвичай однаковий: вони вкладаються в ремонт, роблять «невід’ємні поліпшення» — і зрештою викуповують приміщення за вигідною для себе ціною. Щоправда, з квітня цього року правила змінилися: тепер викуп — лише через аукціон.

Депутат, якого ми зустріли біля стоматполіклініки: «Йдіть в міську раду і дізнайтесь, що вам потрібно»

22 липня ми вирішили подивитися, чи вже ведуться роботи з перевтілення колишньої поліклініки на елітний освітній заклад. Біля майбутнього елітного закладу побачили елітне авто — Mercedes-Benz GLS-Class.

Це авто ми вже зустрічали, і зазвичай з нього виходив депутат Геннадій Іванян. Згадка про автівку є й в декларації депутата:





В приміщенні колишньої поліклініки ми почули голоси. Головний вхід був зачиненим.

Аж раптом відчинився вхід з торця будинку. Вийшов чоловік дуже схожий на депутата Геннадія Іваняна. Ми рушили до нього, щоб привітатися та поцікавитися роботами, які ведуться у приміщенні колишнього медзакладу (бо він саме звідти). Проте не встигли — пан депутат (або його клон) дуже швидко «розчинився» у повітрі. Автівка залишилась стояти — до неї ніхто не підійшов.

Наступного дня ми зв’язались з паном Іваняном. Поставили два питання — чи курує він будівельні роботи, бо побачили його на об’єкті та чи знайомий з власником компанії «Самей Актив». До речі, директор компанії «Самей Актив» — пан Гайк Дживанович Мартіросян, один із засновників «Відкритої ради вірмен Полтавщини», має бізнес у сфері будівництва. Він працює у ній і як ФОП, і через свої компанії. Пан Іванян також зайнятий у цій професії. Він відомий у місті будівельник, є власником компанії «Укркомцентр». Тож ми припустили, що обидва будівельники можуть бути знайомі і пан Іванян знає більше деталей щодо планів на приміщення. Але конструктивної бесіди не вийшло:

— Кого ви бачили? Тіки тут бачили? Більш ніде не бачили? Йдіть в міську раду і дізнайтесь, що вам потрібно. Що ви мені ставите такі дурні запитання? Я маю відповідати? Вам не смішно, що ви кажете зараз?

Ми вже зустрічали пана депутата у цьому ж місці рік тому, але біля колишнього рентгенкабінету. Він знаходиться по сусідству з колишньою поліклінікою, ще ближче до набережної (вул. Троїцька 2-А). Ми писали, що частину цієї будівлі віддали в оренду ФОП Світлана Анатоліївна Тимошенко. Таке ж ПІБ має помічниця депутата Іваняна:

Орендар давно отримав право зробити невід’ємні поліпшення (крок до викупу). І зробив їх рік тому. У листопаді 2024 року об’єкт приватизували. Вартість викупу склала приблизно 12 тис. дол. Разом із вкладеннями в поліпшення (за документами — близько 4,5 тис. дол.) 35 кв. м колишнього рентгенкабінету на набережній обійшлися новій власниці у 17 тис. дол.

Так зараз виглядають поліпшення колишнього рентгенкабінету, що стоїть практично на набережній. Замінені пластикові вікна вже розбиті, навколо будівлі — хащі та іржаве загородження.



Також у власності пані Тимошенко ще один об’єкт за цією адресою, придбаний у 2024 році — приміщення насосної станції. Практично, це єдиний комплекс з рентгенкабінетом.

Тож маємо три об’єкти біля набережної: два пов’язані з повною тезкою помічниці депутата й один, де ми днями зустріли пана Іваняна.