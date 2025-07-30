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Кременчук, Освіта

У кременчуцькій гімназії №3 кількість учнів за рік зменшилась майже на чверть: що стало причиною

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 198

 

Через зменшення кількості учнів в гімназії знайшли можливість навчати дітей в очному режимі попри відсутність укриття

Сьогодні, 30-го липня, на засідання депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів вчергове обговорили питання навчання дітей в гімназії № 3 на Третьому Занасипу. Представники департаменту освіти пояснили, що проблем з організацією навчання дітей в очному режимі у цьому навчальному закладі не буде, попри відсутність власного укриття. Через значне зменшення кількості дітей, що навчаються у гімназії, усі класи можна розмістити в приміщення початкової школи, а під час повітряної тривоги використовувати укриття дитсадка № 77. Щоправда, заняття з учнями доведеться проводити у дві зміни.

Доопрацювати розклад занять для забезпечення очного навчання школярів стало можливо через те, що кількість учнів у гімназії за рік зменшилася майже на чверть — з 340 станом на 1-ше вересня 2024 року до 260 станом на тепер.

У ході обговорення на питання голови комісії Олександра Плескуна, чому настільки зменшилася кількість учнів, представники департаменту освіти пояснили, що багато батьків перевели своїх дітей до найближчих навчальних закладів.

— Отже, вийшло так, що все лягло на плечі батьків? А якщо вони не зможуть відвозити дітей до школи? Я ще місяць тому пропонував організувати підвіз дітей з Третього Занасипу до інших навчальних закладів. Це питання потрібно доопрацювати й забезпечити автобус, — звернувся він до посадовців міськвиконкому.

Нагадаємо, на засідання цієї депутатської комісії 2-го липня обговорили питання будівництва укриття в гімназії № 3. Батьки учнів цього навчального закладу були обурені бездіяльністю міської влади та назвали це «дискримінацією» їхніх дітей, адже майже у всіх школах укриття вже побудовані, а у цьому навчальному закладі будівництво досі не розпочато. У ході обговорення голова комісії Олександр Плескун доручив вивчити це питання та запропонував, як варіант тимчасового розв’язання проблеми, для дітей початкових класів школи № 3 використовувати укриття дитсадка № 77, а старших дітей возити шкільним автобусом до найближчої школи, де є обладнане укриття. Він пообіцяв повторно розглянути це питання на наступному засіданні депутатської комісії, щоб домогтися якогось результату.

16-го липня на черговому засіданні комісії депутати знову заслухали з цього питання в. о. директора департаменту освіти Світлану Михайленко. Вона пояснила, що підрядник відмовився від об’єкта. А чотири додаткові проєкти, які потрібно розробити для створення укриття в гімназії № 3 через складність будівництва, що пов’язана з високим рівнем ґрунтових вод, проєктанту доручили закінчити до 1 серпня.

Для того щоб розпочати заняття у гімназії в офлайн форматі, департамент освіти спільно зі шкільною адміністрацією опрацював розклад занять у дві зміни з урахуванням можливостей укриття дитсадка № 77.

Олександр Плескун назвав це рішення «тимчасовим розв’язанням проблеми» та заявив, що потрібно продовжувати шукати підрядника, щоб побудувати укриття. Депутатська комісія продовжує контролювати питання розробки проєктів та будівництва укриття для гімназії № 3.

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Автор: Віктор Крук
Теги: гімназія №3 укриття Третій Занасип Плескун депутатська комісія
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