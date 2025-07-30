У кременчуцькій гімназії №3 кількість учнів за рік зменшилась майже на чверть: що стало причиною

Через зменшення кількості учнів в гімназії знайшли можливість навчати дітей в очному режимі попри відсутність укриття
Сьогодні, 30-го липня, на засідання депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів вчергове обговорили питання навчання дітей в гімназії № 3 на Третьому Занасипу. Представники департаменту освіти пояснили, що проблем з організацією навчання дітей в очному режимі у цьому навчальному закладі не буде, попри відсутність власного укриття. Через значне зменшення кількості дітей, що навчаються у гімназії, усі класи можна розмістити в приміщення початкової школи, а під час повітряної тривоги використовувати укриття дитсадка № 77. Щоправда, заняття з учнями доведеться проводити у дві зміни.
Доопрацювати розклад занять для забезпечення очного навчання школярів стало можливо через те, що кількість учнів у гімназії за рік зменшилася майже на чверть — з 340 станом на 1-ше вересня 2024 року до 260 станом на тепер.
У ході обговорення на питання голови комісії Олександра Плескуна, чому настільки зменшилася кількість учнів, представники департаменту освіти пояснили, що багато батьків перевели своїх дітей до найближчих навчальних закладів.
Нагадаємо, на засідання цієї депутатської комісії 2-го липня обговорили питання будівництва укриття в гімназії № 3. Батьки учнів цього навчального закладу були обурені бездіяльністю міської влади та назвали це «дискримінацією» їхніх дітей, адже майже у всіх школах укриття вже побудовані, а у цьому навчальному закладі будівництво досі не розпочато. У ході обговорення голова комісії Олександр Плескун доручив вивчити це питання та запропонував, як варіант тимчасового розв’язання проблеми, для дітей початкових класів школи № 3 використовувати укриття дитсадка № 77, а старших дітей возити шкільним автобусом до найближчої школи, де є обладнане укриття. Він пообіцяв повторно розглянути це питання на наступному засіданні депутатської комісії, щоб домогтися якогось результату.
16-го липня на черговому засіданні комісії депутати знову заслухали з цього питання в. о. директора департаменту освіти Світлану Михайленко. Вона пояснила, що підрядник відмовився від об’єкта. А чотири додаткові проєкти, які потрібно розробити для створення укриття в гімназії № 3 через складність будівництва, що пов’язана з високим рівнем ґрунтових вод, проєктанту доручили закінчити до 1 серпня.
Для того щоб розпочати заняття у гімназії в офлайн форматі, департамент освіти спільно зі шкільною адміністрацією опрацював розклад занять у дві зміни з урахуванням можливостей укриття дитсадка № 77.
Олександр Плескун назвав це рішення «тимчасовим розв’язанням проблеми» та заявив, що потрібно продовжувати шукати підрядника, щоб побудувати укриття. Депутатська комісія продовжує контролювати питання розробки проєктів та будівництва укриття для гімназії № 3.
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