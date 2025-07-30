У Кременчуці молодь вийшла на мирну акцію на підтримку незалежності антикорупційних органів

Сьогодні, 19:20 Переглядів: 241

Кременчуківці нагадують нардепам про завтрашнє голосування за законопроєкт № 13533 щодо посилення повноважень НАБУ та САП

Сьогодні, 30 липня, у сквері Бабаєва кременчуківці вийшли на мирну акцію на підтримку незалежності антикорупційних органів. Про це передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Цією акцією містяни також хочуть нагадати народним депутатам про важливість законопроєкту № 13533, який посилює повноваження Національного актикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Уже завтра, 31 липня, у Верховній Раді народні обранці мають голосувати за цей законопроєкт.

Цього разу людей на акцію зібралося небагато: це переважно молодь, які на знак вираження своїх поглядів підготували тематичні плакати.

Нагадаємо, жителі Кременчука збиралися на подібну мирну акцію і минулого тижня, 23 липня. Приводом до акції стало голосування 22 липня у Верховній Раді: 263 депутати підтримали законопроєкт № 12414, який змінює процедуру досудового розслідування кримінальних проваджень у період воєнного стану. Серед голосуючих «за» був і нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов.

Але вже 24 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту новий законопроєкт № 13533. Він має повернути незалежність НАБУ та САП від Генерального прокурора, що усуне ризики обмеження фінансової допомоги Україні з боку ЄС. У цьому законопроєкті пропонується закріпити статус САП як органу, що самостійно здійснює процесуальне керівництво розслідуванням і встановлюється механізм запобігання розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб щодо співробітників антикорупційних органів.

Під час мирної акції минулого тижня кременчуківці заявляли, що подібні «мирні протести — це нагадування, що народ не спить і може чинити спротив», а обмеження повноважень антикорупційних органів прирівнюється до режиму дикратури у воєнний час.