Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 31 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Свободи, 85Е
вул. Вадима Пугачова, 4А–17
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Танковий, 2/9–20
туп. Проточний, 5–38/32
туп. Сінний, 2–30
вул. Вадима Пугачова, 6–7А
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Дербукова, 1–26
вул. Зарічна, 1/9–78/279
вул. Івана Котляревського, 1–30
вул. Івана Котляревського, 19/13
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Кубанська, 1–18
вул. Лебедина, 55–104/19
вул. Лебедина, 106
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Приозерна, 3–7
вул. Сержанта Мельничука, 267–291
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Цегельна, 1–36
просп. Лесі Українки, 1/14–13/17
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Чередницький, 4
вул. Чередницька, 30–79
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
вул. Велика набережна, 1–9
вул. Деповська, 1–57
вул. Запорізька, 7–12
вул. Зинаїди Тулуб, 24А
вул. Миколи Кучми, 1/4–54
вул. Редутна, 8, 27–48А
вул. Фурштадська, 1–19/25
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 32, 43–57
вул. Гайдамацька, 59–73
вул. Пілотів, 1–20
вул. Василя Симоненка, 16/1
вул. Газопровідна, 4–30
вул. Хімічна, 1/2
Данила Апостола, 1/25–12
Ігоря Сікорського, 2/54
Кропивницького, 1–52
пров. Кропивницького, 1–14
туп. Глобинський, 16–41А
вул. Залізнична, 21–81
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Кагамлицька, 1/18–66
вул. Новокагамлицька, 25–45
вул. Подовжня, 3–17
вул. Сержанта Мельничука, 78–195
вул. Чередницька, 116А
вул. Юрія Руфа, 108–177/1
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Міклухо-Маклая, 1–22
пров. Північний, 1А–26
пров. Робітничий, 3–27
пров. Сивашський, 2В–30/4
пров. Токарний, 3–26/14
пров. Уласа Самчука, 18–32
пров. Ювілейний, 3–23
пр-д Степана Васильченка, 3–16
пр. Зональний, 2–7
пров. Озерний, 2/23–10
пров. Перекопський, 9А
пров. Садковський, 36, 38
туп. 2-й Перекопський, 21
вул. Садковська, 46
вул. Козацька, 71–108Б
вул. Солов’їна, 10
пров. Грузинський, 3–9/20
пров. Космонавтів, 1–9
пров. Пилипа Орлика, 4–11А
пров. Сергія Петренка, 20–33
пров. Чорноморський, 4–17
туп. Космонавтів, 1, 2
туп. Пилипа Орлика, 3А
вул. Гайдамацька, 21–44
вул. Космонавтів, 39/14–76/12А
вул. Ліщинова, 4–8, 27, 29
вул. Чорноморська, 15/10–66.
1-й Весняний, 3–13
2-й Весняний, 2–13
А.Волошина, 1–46
А-раСергеєва, 3–49/40
Бакинський, 5/6–8/8
Бар’єрний, 2/5, 6
Ботанічна, 1–34
Бригадна, 3/3–68/39
Бригадний, 2/20–22/1
Бригадний, 2А–51
Бригадний, 3–8
Б.Тютюнників, 2–27
Весняна, 3–19/5
Весняний, 7–12
Водний, 3–10/41
вул. Б.Хмельницького, 19–210/2
Г.Боплана, 4–7
Г.Боплана, 4–78А
Григоровича-Барського, 1–12
Громадянська, 26–61/32
Дачний, 3–11
Дачний, 3–15
Затонна, 1А–24
Затонний, 3–11
Західний, 5–8/9
Зв’язковий, 2/41–55/15
Зв’язковий, 3–7
Зв’язковий, 3–8
Зелений, 2/16–17
І.Калиновича, 1–60
К.Олега, 1–48/15
Каховська, 1–47
Кільцева, 3–34
Константиновича, 11–39
Кооперативна, 19–131/5
Кооперативний, 4/35–33/5
Короленко, 3–31/1
Липневий, 6–11
Лугова, 1–52
Луговий, 2/25–19
Макаренка, 7–17/7
Набережний, 3–9/37
Недогарська, 27/13–39
Нечая, 3–48/38
Нескорених, 4–52/130
О.Бутовського, 4–67
Пирогова, 3–44/4
Проектна, 3–35
Проектний, 3–7
Проліскова, 5–11
просп. Свободи, 54Г
Р.Кириченко, 3–108
Резервний, 3–23
Річковий, 3, 5, 7
Річковий, 4–14/29
Спокійний, 1–14
Т.Трясили, 1–7
Центральний, 3/1–14
Ю.Конлратюка, 1–28Б.
просп. Полтавський, 277–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–80, 121 (м. Кременчук)
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7 (м. Кременчук)
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
пров. Веселий, 10
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40
вул. Європейська, 60А.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.