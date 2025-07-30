Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 31 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • просп. Свободи, 85Е

  • вул. Вадима Пугачова, 4А–17

  • пров. Архипа Тесленка, 2

  • пров. Будівельний, 4, 7

  • пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289

  • пров. Івана Котляревського, 1–17

  • пров. Івана Підкови, 1/67

  • пров. Капітана Мехеди, 1–37/273

  • пров. Приозерний, 3/9–36/40

  • пров. Танковий, 2/9–20

  • туп. Проточний, 5–38/32

  • туп. Сінний, 2–30

  • вул. Вадима Пугачова, 6–7А

  • вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92

  • вул. Дербукова, 1–26

  • вул. Зарічна, 1/9–78/279

  • вул. Івана Котляревського, 1–30

  • вул. Івана Котляревського, 19/13

  • вул. Івана Піддубного, 1/3–17

  • вул. Капітана Корпана, 2–25/9

  • вул. Кубанська, 1–18

  • вул. Лебедина, 55–104/19

  • вул. Лебедина, 106

  • вул. Ніни Строкатої, 1–15/7

  • вул. Приозерна, 3–7

  • вул. Сержанта Мельничука, 267–291

  • вул. Христини Пекарчук, 5–26/2

  • вул. Цегельна, 1–36

  • просп. Лесі Українки, 1/14–13/17

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • пров. Чередницький, 4

  • вул. Чередницька, 30–79

  • туп. 1-й Деповський, 3–8

  • туп. 2-й Деповський, 3–7

  • вул. Велика набережна, 1–9

  • вул. Деповська, 1–57

  • вул. Запорізька, 7–12

  • вул. Зинаїди Тулуб, 24А

  • вул. Миколи Кучми, 1/4–54

  • вул. Редутна, 8, 27–48А

  • вул. Фурштадська, 1–19/25

  • пров. Сковороди, 2–8

  • пров. Столярний, 32, 43–57

  • вул. Гайдамацька, 59–73

  • вул. Пілотів, 1–20

  • вул. Василя Симоненка, 16/1

  • вул. Газопровідна, 4–30

  • вул. Хімічна, 1/2

  • Данила Апостола, 1/25–12

  • Ігоря Сікорського, 2/54

  • Кропивницького, 1–52

  • пров. Кропивницького, 1–14

  • туп. Глобинський, 16–41А

  • вул. Залізнична, 21–81

  • вул. Зарічна, 6, 12, 16

  • вул. Кагамлицька, 1/18–66

  • вул. Новокагамлицька, 25–45

  • вул. Подовжня, 3–17

  • вул. Сержанта Мельничука, 78–195

  • вул. Чередницька, 116А

  • вул. Юрія Руфа, 108–177/1

  • пров. Кагамлицький, 2–18

  • пров. Міклухо-Маклая, 1–22

  • пров. Північний, 1А–26

  • пров. Робітничий, 3–27

  • пров. Сивашський, 2В–30/4

  • пров. Токарний, 3–26/14

  • пров. Уласа Самчука, 18–32

  • пров. Ювілейний, 3–23

  • пр-д Степана Васильченка, 3–16

  • пр. Зональний, 2–7

  • пров. Озерний, 2/23–10

  • пров. Перекопський, 9А

  • пров. Садковський, 36, 38

  • туп. 2-й Перекопський, 21

  • вул. Садковська, 46

  • вул. Козацька, 71–108Б

  • вул. Солов’їна, 10

  • пров. Грузинський, 3–9/20

  • пров. Космонавтів, 1–9

  • пров. Пилипа Орлика, 4–11А

  • пров. Сергія Петренка, 20–33

  • пров. Чорноморський, 4–17

  • туп. Космонавтів, 1, 2

  • туп. Пилипа Орлика, 3А

  • вул. Гайдамацька, 21–44

  • вул. Космонавтів, 39/14–76/12А

  • вул. Ліщинова, 4–8, 27, 29

  • вул. Чорноморська, 15/10–66.

З 8.00 до 18.00:

  • 1-й Весняний, 3–13

  • 2-й Весняний, 2–13

  • А.Волошина, 1–46

  • А-раСергеєва, 3–49/40

  • Бакинський, 5/6–8/8

  • Бар’єрний, 2/5, 6

  • Ботанічна, 1–34

  • Бригадна, 3/3–68/39

  • Бригадний, 2/20–22/1

  • Бригадний, 2А–51

  • Бригадний, 3–8

  • Б.Тютюнників, 2–27

  • Весняна, 3–19/5

  • Весняний, 7–12

  • Водний, 3–10/41

  • вул. Б.Хмельницького, 19–210/2

  • Г.Боплана, 4–7

  • Г.Боплана, 4–78А

  • Григоровича-Барського, 1–12

  • Громадянська, 26–61/32

  • Дачний, 3–11

  • Дачний, 3–15

  • Затонна, 1А–24

  • Затонний, 3–11

  • Західний, 5–8/9

  • Зв’язковий, 2/41–55/15

  • Зв’язковий, 3–7

  • Зв’язковий, 3–8

  • Зелений, 2/16–17

  • І.Калиновича, 1–60

  • К.Олега, 1–48/15

  • Каховська, 1–47

  • Кільцева, 3–34

  • Константиновича, 11–39

  • Кооперативна, 19–131/5

  • Кооперативний, 4/35–33/5

  • Короленко, 3–31/1

  • Липневий, 6–11

  • Лугова, 1–52

  • Луговий, 2/25–19

  • Макаренка, 7–17/7

  • Набережний, 3–9/37

  • Недогарська, 27/13–39

  • Нечая, 3–48/38

  • Нескорених, 4–52/130

  • О.Бутовського, 4–67

  • Пирогова, 3–44/4

  • Проектна, 3–35

  • Проектний, 3–7

  • Проліскова, 5–11

  • просп. Свободи, 54Г

  • Р.Кириченко, 3–108

  • Резервний, 3–23

  • Річковий, 3, 5, 7

  • Річковий, 4–14/29

  • Спокійний, 1–14

  • Т.Трясили, 1–7

  • Центральний, 3/1–14

  • Ю.Конлратюка, 1–28Б.

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський, 277–281

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Київська, 64–80, 121 (м. Кременчук)

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7 (м. Кременчук)

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • пров. Веселий, 10

  • вул. Івана Франка, 29, 33

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Європейська, 60А.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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