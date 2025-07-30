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У Кременчуці шукають фахівців: актуальні вакансії та умови

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 172

 У Кременчуці триває набір на десятки вакансій у різних сферах — від будівництва до торгівлі. Пропонуються як повна, так і часткова зайнятість, офіційне працевлаштування та стабільна заробітна плата

У Кременчуці відкрито низку вакансій для фахівців різного профілю. Умови — офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, деякі пропозиції передбачають часткову зайнятість або змінний графік. Пропозиції доступні для кандидатів незалежно від статі, згідно з чинним законодавством.

Будівництво та монтаж:

  • Арматурник/ця — ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж», м. Кременчук; вимоги: досвід роботи; заробітна плата 18 000 грн/міс. Тел.: 096-297-09-51
  • Бетоняр/ка — ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж»; досвід роботи; 17 000 грн. Тел.: 096-297-09-51
  • Тесляр/ка — ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж»; досвід обов'язковий; 20 000 грн. Тел.: 096-297-09-51
  • Електрозварник/ця — ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж»; досвід роботи; 22 000 грн. Тел.: 096-297-09-51
  • Підсобний/на працівник/ця — тел.: 096-830-40-77, 050-570-00-16

Сфера транспорту та логістики:

  • Водій/ка кат. С — постійна зайнятість, маршрути по Кременчуку. Тел.: 067-532-70-76
  • Водій/ка кат. В, С — металобаза (р-н зуп. Присадки), повний соцпакет, графік: пн–пт, 08:00–17:00, вихідні: сб-нд; з/п 17 000 грн/міс. Тел.: 050-304-70-33
  • Вантажник/ця — на вантажне авто. Тел.: 067-532-70-76

Готельно-ресторанна сфера:

  • Буфетник/ця — кафе, тел.: 098-906-50-74
  • Кухар/ка — кафе, тел.: 098-906-50-74

Охорона та контроль:

  • Контролер/ка КПП — АТ «Вепр», нічні зміни, графік: доба через дві, повна зайнятість, 5-денний тиждень; вимоги: відповідальність, старанність. Тел.: 068-679-69-69
  • Різноробочий/а КПП — АТ «Вепр», ті самі умови. Тел.: 068-679-69-69
  • Охоронник/ця — вахтовий метод 14/14, забезпечено проїзд і проживання; 600 грн/доба; м. Кременчук, автовокзал, кімн. № 4. Тел.: 096-659-56-89, 095-427-70-98

Торгівля та обслуговування:

  • Продавець/ка дитячого та підліткового одягу — ТЦ «Плеяда», графік: 09:00–15:30, вихідний: понеділок. Тел.: 066-047-67-12 (Світлана)
  • Продавець/ка-касир/ка у продуктовий магазин — пр. Свободи, 65; обов’язки: обслуговування каси, консультування покупців, викладка товару; вимоги: комунікабельність, уважність; графік: 2/2, 5/2 або за домовленістю. Тел.: 096-906-20-22, email: workofficemail2025@gmail.com

Сфера харчової промисловості:

  • Монтажник/ця на мініпекарню — неповний робочий день. Тел.: 096-450-73-48

Інші вакансії:

  • Прибиральник/ця в фітнес-клуб — графік: 2/2, по 12 год, з/п 11 000 грн/міс; вимоги: охайність, сумлінність. Тел.: 050-351-59-67
  • Сортувальник/ця вторсировини — постійна зайнятість, р-н Ревівка. Тел.: 067-532-70-76

Нагадаємо, що 8 травня Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за змістом оголошень про працевлаштування. Заборонено публікувати дискримінаційні вимоги та маніпулятивні формулювання.

Якщо ви — роботодавець і бажаєте розмістити оголошення, звертайтесь до редакції. Ми допоможемо сформулювати його так, щоб це було законно, зручно — і привабливо для шукачів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вакансія робота робота у Кременчуці
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