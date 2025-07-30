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Через неповні розрахунки за опалення навчальні заклади Кременчука вже сплатили 11 млн грн штрафів: скільки сплатять ще

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 99

 

Причиною таких втрат міського бюджету стала вимога міського голови Віталія Малецького платити бюджетним установам за опалення «Полтаватеплоенерго» за тарифами, які діяли станом на 24 лютого 2022 року

На засіданні депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів, яке відбулося 30 липня, представниця департаменту освіти на вимогу голови комісії Олександра Плескуна надала інформацію про багатомільйонні штрафи, які були сплачені за неповну оплату за теплопостачання перед «Полтаватеплоенерго». Причиною несвоєчасних розрахунків стала вимога міського голови Віталія Малецького платити бюджетним установам за опалення за тарифами, які діяли станом на 24 лютого 2022 року.

«Полтаватеплоенерго» через суди домоглася повної сплати за встановленими компанією тарифами, а окрім цього бюджетні установи, зокрема навчальні заклади, мають сплатити пеню та штрафні санкції.

У минулому році сума штрафів, які сплатила освітянська галузь міста перевищила 1 млн грн. Цього року сплатили вже понад 10 млн грн, а ще 3,2 млн грн залишаються несплаченими. Тож, загальна сума втрат міського бюджету за несвоєчасну та неповну оплату теплопостачання лише закладами освіти перевищує 14,4 млн грн!

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада депутатська комісія Плескун Полтаватеплоенерго штрафи заклади освіти опалення
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