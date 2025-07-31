Шестеро полтавців незаконно нарубали деревини на понад 3 млн грн

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Дерева чоловіки рубали у лісосмугах та ландшафтному заказнику

На Полтавщині правоохоронці викрили організовану групу з шести осіб, які незаконно нарубали дерев на понад 3,4 мільйона гривень. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, організував групу лісорубів житель Полтавського району восени минулого року. Чоловіки незаконно зрубали десятки цінних жеревних порід дуба, акації та клена у лісосмугах та на території ландшафтного заказника «Лизняна балка».

Спиляну деревину вони потім продавали задля власного збагачення. Під час обшуків у членів угрупування вилучили бензопили та інше обладнання.

Організатору та ще п'ятьом учасникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка дерев у складі організованої групи, що спричинила тяжкі наслідки). Слідчі готуються до обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Полтавщині підрядник лісництва незаконно нарубав дерев на 2,2 мільйони гривень.