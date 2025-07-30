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Окрім президентського в Раді зареєстрували ще вісім законопроєктів про повернення незалежності НАБУ та САП

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 229 Коментарів: 1

 

Завтра у парламенті мають ухвалити лише один із дев’яти зареєстрованих законопроєктів, що буде зробити не так просто

Завтра, 31 липня, у Верховній Раді запланований розгляд законопроєкту № 13533 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Цей законопроєкт до парламенту 24 липня вніс Президент України Володимир Зеленський. Він має повернути незалежність НАБУ та САП від Генерального прокурора, що усуне ризики обмеження фінансової допомоги Україні з боку ЄС. У цьому законопроєкті пропонується закріпити статус САП як органу, що самостійно здійснює процесуальне керівництво розслідуванням і встановлюється механізм запобігання розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб щодо співробітників антикорупційних органів.

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Проте, станом на 13.00 30-го липня, у Верховній Раді зареєстровано ще вісім законопроєктів, які стосуються змін до повноважень та незалежності НАБУ та САП!

24 липня група народних депутатів (48 осіб) зареєстрували законопроєкт № 13531

«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України „Про прокуратуру“ щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення». У ньому пропонується повне скасування змін щодо НАБУ та САП, ухвалених парламентом 22-го липня, посилюється незалежність НАБУ та розширюються процесуальні повноваження САП.

Того ж дня народний депутат Дмитро Костюк зареєстрував альтернативний законопроєкт № 13531-1, який передбачає атестацію працівників НАБУ за порядком, затвердженим Кабміном, та звільнення тих, хто її не пройде.

Ще один альтернативний законопроєкт № 13533-1 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» 25-го липня зареєстрував народний депутат із фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

А через три дні (28 липня) той же Гончаренко разом з нардепом Юлією Яцик зареєстрували новий альтернативний законопроєкт № 13533-2 «Про про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України „Про прокуратуру“ щодо відновлення інституційної та процесуальної незалежності НАБУ та САП, врегулювання інституту підозри та удосконалення норм щодо проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій».

Наступного дня (29 липня) вже п’ятий за рахунком альтернативний законопроєкт № 13533-3 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» зареєструвала група із 15 народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко.

У цьому документі пропонується створити Національну асамблею Героїв України, яка проводитиме відкриті конкурси для відбору керівників НАБУ і САП. А відібрані Національною асамблеєю Героїв кандидатури на посади директора НАБУ та керівника САП передавати для призначення прем’єр-міністру або генпрокурору.

Того ж дня (29 липня) був зареєстрований і шостий альтернативний законопроєкт № 13533-4 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких інших законодавчих актів України щодо посилення боротьби з корупцією в умовах збройної агресії російської федерації». Його ініціаторами стали 7 народних депутатів на чолі з Дмитром Разумковим.

Сьогодні, 30 липня, у Верховній Раді зареєстрували ще два альтернативних законопроєкти: № 13533-5 та № 13533-6.

Перший — «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» внесла група з 22-х народних депутатів від фракції «Європейська солідарність» на чолі з Петром Порошенком. Серед його авторів знову є Олексій Гончаренко (це його третій законопроєкт з цього приводу) та Юлія Яцик (другий законопроєкт).

А другий — «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» внесла група з 9-х народних депутатів від фракції «Голос».

Нагадаємо, західні партнери очікують, що закон про повернення незалежності антикорупційних органів буде ухвалений завтра одразу у двох читаннях, а президент підпише його так само швидко, як і той законопроєкт, який створив проблеми для держави. Якщо так станеться, то Україна не відчує перебоїв у фінансуванні від ЄС, адже наступний транш має надійти на початку серпня. Проте, ухвалити завтра законопроєкт у Верховній Раді мають лише один із дев’ятьох зареєстрованих на цей час, що буде зробити не так просто.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт НАБУ
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Коментарі: 1

1 490
evil:
Сьогодні, 15:39

Просто повернути назад як було і більше нічого не чипати квартальні дибіли на чолі з цюцюркограєм здатні чи ні?


2 0

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