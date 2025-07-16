У Кременчуці знайшли можливість навчати учнів гімназії №3 в очному режимі попри відсутність укриття

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 92

На засідання депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів 2-го липня обговорили питання будівництва укриття в гімназії № 3 на Третьому Занасипу. Батьки учнів цього навчального закладу були обурені бездіяльністю міської влади та назвали це «дискримінацією» їхніх дітей, адже майже у всіх школах укриття вже побудовані, а у цьому навчальному закладі будівництво навіть не розпочато. У ході обговорення голова комісії Олександр Плескун доручив вивчити це питання та запропонував, як варіант тимчасового розв’язання проблеми, для дітей початкових класів школи № 3 використовувати укриття дитсадка № 77, а старших дітей возити шкільним автобусом до найближчої школи, де є обладнане укриття. Він пообіцяв повторно розглянути це питання на наступному засіданні депутатської комісії, щоб домогтися якогось результату.

Сьогодні, 16 липня, на її засіданні перед розглядом проєктів рішення міської ради депутати знову заслухали з цього питання в. о. директора департаменту освіти Світлану Михайленко. Вона пояснила, що підрядник відмовився від об’єкта.

А чотири додаткові проєкти, які потрібно розробити для створення укриття в гімназії № 3 через складність будівництва, що пов’язана з високим рівнем ґрунтових вод, проєктанту Олександру Яцині доручили закінчити до 1 серпня. Це проєкти на вхідну групу, на інженерні мережі, на гідроізоляцію і на систему каналізації.

Для того, щоб розпочати заняття у гімназії в офлайн форматі, департамент освіти спільно зі шкільною адміністрацією опрацював розклад занять у дві зміни. У зв’язку зі скороченням кількості учнів це дає можливість організувати навчання у гімназії з урахуванням можливостей укриття дитсадка № 77.

— Зараз вирішуємо питання саме по укриттю в дитсадку № 77, де діти перебувають під час тривоги. Якщо там віддадуть невеликі приміщення, то вони зроблять розпис занять у дві зміни. Тобто, з 1-го вересня кожен клас буде навчатися в очному режимі по основним предметам навчання. А переведуть на дистанційну форму малювання, трудове навчання, ОБЖ — предмети, які не є основними. Основні предмети будуть викладами в очному режимі, але у дві зміни, — пояснила Світлана Михайленко.

Олександр Плескун назвав це рішення «тимчасовим розв’язанням проблеми» та заявив, що потрібно продовжувати шукати підрядника, щоб побудувати укриття. Депутатська комісія продовжує контролювати питання розробки проєктів та будівництва укриття для гімназії № 3.