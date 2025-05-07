Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Освіта

Кременчук виділяє ще майже 1,5 млн грн на погашення штрафів закладами освіти перед «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 167 Коментарів: 1

 

Наразі департамент освіти Кременчука не знає, скільки ще подібних судових справ з'явиться

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської ради виділяють 1 мільйон 378 тисяч гривень для закладів освіти міста на погашення штрафних санкцій Господарського суду у справах із «Полтаватеплоенерго». Про це стало відомо на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 7 травня.

Як повідомив голова комісії, депутат Олександр Плескун, для шкіл міста виділяють 276 тисяч гривень, а для дитсадків — 1 мільйон 102 тисячі гривень.

Після цього у Плескуна виник діалог із т. в. о. директора департаменту освіти Світланою Михайленко. Він поцікавився, скільки ще подібних штрафних санкцій за рішеннями суду з’являтиметься. 

 

— Минулого разу, коли ми розглядали питання сплати штрафних санкцій, Ви сказали, що ці питання вирішені і більше такого не буде. Зараз вони знову з’являються… Скільки у Вас ще судових справ? Це для того, щоб ми розуміли, скільки у нас ще з’явиться зобов’язань по сплаті санкцій.

Михайленко відповіла, що наразі у неї немає інформації стосовно судових справ з іншими закладами освіти. Після цього Плескун доручив департаменту освіти на наступну комісію підготувати інформацію щодо того, із якими закладами освіти ще є подібні судові справи, доповісти комісії, чи надсилав департамент до «Полтаватеплоенерго» листи з проханням скасувати штрафні санкції для закладів освіти та що їм компанія на це відповіла, і чи зменшував суд штрафні санкції під час розгляду справ.

Нагадаємо, у березні на сплату штрафних санкцій закладами освіти із Стабфонду Кременчука виділили 2,2 мільйона гривень.

Тоді ж під час засідання сесії Кременчуцької міськради мер міста Віталій Малецький назвав винними у цьому «деяких керівників, яких вже немає в департаменті».

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтаватеплоенерго заклади освіти штрафи гроші
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 445
Andron777:
Сьогодні, 14:41

От якби фіолетова шобла із своєї кишені платила ці штрафи то дурі б поменшало. А то Малєцьки закликав не платити не тільки комунальників, а ще й мешканців та організовував прийом адвокатів для позову в суд, ще й придуркуватого Капліна підрядив яйцями кидатись. За це має заплатити сам мальєцький, а не платники податків. Чому б ці кошти не витратити на ЗСУ? А нє... Треба ці гроші за дурість глави міста витратити на оплату штрафа. 


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх