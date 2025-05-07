Кременчук виділяє ще майже 1,5 млн грн на погашення штрафів закладами освіти перед «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 167 Коментарів: 1

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської ради виділяють 1 мільйон 378 тисяч гривень для закладів освіти міста на погашення штрафних санкцій Господарського суду у справах із «Полтаватеплоенерго». Про це стало відомо на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 7 травня.

Як повідомив голова комісії, депутат Олександр Плескун, для шкіл міста виділяють 276 тисяч гривень, а для дитсадків — 1 мільйон 102 тисячі гривень.

Після цього у Плескуна виник діалог із т. в. о. директора департаменту освіти Світланою Михайленко. Він поцікавився, скільки ще подібних штрафних санкцій за рішеннями суду з’являтиметься.

— Минулого разу, коли ми розглядали питання сплати штрафних санкцій, Ви сказали, що ці питання вирішені і більше такого не буде. Зараз вони знову з’являються… Скільки у Вас ще судових справ? Це для того, щоб ми розуміли, скільки у нас ще з’явиться зобов’язань по сплаті санкцій.

Михайленко відповіла, що наразі у неї немає інформації стосовно судових справ з іншими закладами освіти. Після цього Плескун доручив департаменту освіти на наступну комісію підготувати інформацію щодо того, із якими закладами освіти ще є подібні судові справи, доповісти комісії, чи надсилав департамент до «Полтаватеплоенерго» листи з проханням скасувати штрафні санкції для закладів освіти та що їм компанія на це відповіла, і чи зменшував суд штрафні санкції під час розгляду справ.

Нагадаємо, у березні на сплату штрафних санкцій закладами освіти із Стабфонду Кременчука виділили 2,2 мільйона гривень.

Тоді ж під час засідання сесії Кременчуцької міськради мер міста Віталій Малецький назвав винними у цьому «деяких керівників, яких вже немає в департаменті».