Поліція підозрює чоловіка у смертельному побитті жінки у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 197

30 квітня вона була доставлена до лікарні, де протягом доби померла

У Кременчуцькому районі в лікарні померла жінка від отриманих травм під час сварки з чоловіком. Про це повідомили у поліції Полтавщини 7 травня.

За даними слідства, ще 10 квітня жінка отримала ушкодження під час конфлікту з 60-річним співмешканцем. Згодом її стан здоров’я погіршився. 30 квітня вона була доставлена до лікарні, де протягом доби померла.

Слідчі поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, поліція підозрює жителя Лубенського району в умисному вбивстві знайомого під час конфлікту.