У Кременчуці попрощались з померлим воїном Олександром Телепою: у чоловіка була хвороба

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7 травня у Кременчуці попрощались з померлим бійцем Олександром Телепою. За словами військового з позивним «Лиман», чоловік помер у Кременчуці через «гостру легенево-серцеву недостатність».

Наталія була класним керівником у Олександра в 10-11 класах.

— Сашка ми запам’ятали працелюбним, турботливим, уважним. Якщо комусь із однокласників потрібна була допомога, то він завжди прийде. Навіть ніколи не скаржився на те, що йому важко. От в такі важкі хвилини він міг підтримати і близьких, і вчителів, і друзів. Тому ми запам’ятали його турботливим, уважним. Людина, про яку говорять, що це людина з великої літери, — розповідає Наталія.

У Олександра залишилась мати.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.