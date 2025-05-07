У Кременчуці попрощались з померлим воїном Олександром Телепою: у чоловіка була хвороба

7 травня у Кременчуці попрощались з померлим бійцем Олександром Телепою. За словами військового з позивним «Лиман», чоловік помер у Кременчуці через «гостру легенево-серцеву недостатність».
Наталія була класним керівником у Олександра в 10-11 класах.
У Олександра залишилась мати.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
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