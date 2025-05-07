У Кременчуці водій «дев’ятки», у 10 разів п'яніший за норму, проїхав на червоне світло — патрульні

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 169

Інспектори патрульної поліції виявили у водія 2,16 проміле алкоголю — складено два адмінматеріали

У Кременчуці 6 травня на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2109, який порушив правила дорожнього руху. За кермом перебував 46-річний чоловік. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Під час розмови інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння, тож провели огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотестера «Драгер».

Результат — 2,16 проміле, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму (0,2 проміле).

Які документи склали на водія:

Протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування в стані сп’яніння;

Постанова за ч. 2 ст. 122 КУпАП — проїзд на заборонений сигнал світлофора.

Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині двоє нетверезих водіїв намагалися підкупити поліціянтів.