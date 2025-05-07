Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуці водій «дев’ятки», у 10 разів п'яніший за норму, проїхав на червоне світло — патрульні

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 169

 Інспектори патрульної поліції виявили у водія 2,16 проміле алкоголю — складено два адмінматеріали

У Кременчуці 6 травня на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2109, який порушив правила дорожнього руху. За кермом перебував 46-річний чоловік. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Під час розмови інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння, тож провели огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотестера «Драгер».

Результат — 2,16 проміле, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму (0,2 проміле).

Які документи склали на водія:

  • Протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування в стані сп’яніння;
  • Постанова за ч. 2 ст. 122 КУпАП — проїзд на заборонений сигнал світлофора.

Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині двоє нетверезих водіїв намагалися підкупити поліціянтів.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130 нетверезий водій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх