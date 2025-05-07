У Кременчуці водій «дев’ятки», у 10 разів п'яніший за норму, проїхав на червоне світло — патрульні

У Кременчуці 6 травня на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2109, який порушив правила дорожнього руху. За кермом перебував 46-річний чоловік. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
Під час розмови інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння, тож провели огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотестера «Драгер».
Результат — 2,16 проміле, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму (0,2 проміле).
Які документи склали на водія:
Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині двоє нетверезих водіїв намагалися підкупити поліціянтів.
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