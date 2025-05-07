Спалах кору на Полтавщині: у Пирятинській громаді вже 9 випадків, серед них — немовля

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 118

У Пирятинській громаді фіксують спалах кору — інфекційного захворювання, яке швидко передається повітряно-крапельним шляхом. Як повідомили в Лубенському підрозділі обласного Центру контролю та профілактики хвороб, перший підтверджений випадок — у дитини 2023 року народження, яка не була щеплена.

Що відомо:

2 травня надійшло повідомлення про підозру на кір у немовляти. Аналіз крові виявив наявність імуноглобулінів М , що свідчить про гостру фазу захворювання .

надійшло повідомлення про підозру на кір у немовляти. Аналіз крові виявив , що свідчить про . Станом на зараз виявлено вже 9 випадків кору серед дорослих і дітей.

серед дорослих і дітей. Усі хворі проходять амбулаторне лікування, — повідомили епідеміологи.

Що таке кір і чим він небезпечний?

Кір — це гостра вірусна інфекція, яка передається при кашлі, чханні, розмові. Симптоми: висока температура, кашель, нежить, почервоніння очей, висип на тілі.

Один хворий може заразити до 18 інших, якщо ті не мають імунітету. Особливо вразливі немовлята, вагітні жінки та люди з ослабленим імунітетом.

Як захиститися?

Єдиний надійний захист — вакцинація. Діти мають отримувати щеплення в 1 і 6 років. Якщо щеплення було пропущене — його потрібно зробити якомога швидше, особливо після контакту з хворим.

У громаді вже реагують: