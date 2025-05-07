Спалах кору на Полтавщині: у Пирятинській громаді вже 9 випадків, серед них — немовля

У Пирятинській громаді фіксують спалах кору — інфекційного захворювання, яке швидко передається повітряно-крапельним шляхом. Як повідомили в Лубенському підрозділі обласного Центру контролю та профілактики хвороб, перший підтверджений випадок — у дитини 2023 року народження, яка не була щеплена.
Кір — це гостра вірусна інфекція, яка передається при кашлі, чханні, розмові. Симптоми: висока температура, кашель, нежить, почервоніння очей, висип на тілі.
Один хворий може заразити до 18 інших, якщо ті не мають імунітету. Особливо вразливі немовлята, вагітні жінки та люди з ослабленим імунітетом.
Єдиний надійний захист — вакцинація. Діти мають отримувати щеплення в 1 і 6 років. Якщо щеплення було пропущене — його потрібно зробити якомога швидше, особливо після контакту з хворим.
ведеться медичне спостереження за контактними особами;
організовано вакцинацію населення;
місцеві лікарі закликають перевірити свої щеплення й не зволікати.
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