У приміщенні колишньої кременчуцької стоматполіклініки працюватиме приватний заклад освіти — мерія

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На початку червня приміщення колишньої стоматологічної клініки здали в оренду через аукціон

У приміщенні колишньої стоматологічної клініки, що розташоване на вулиці Троїцькій, 2, працюватиме приватний дитячий заклад освіти. Про це повідомили під час засідання виконавчого комітету 26 червня.

— Це черговий виклик. І потім будемо говорити, що у нас недобір у дитячих садочках і у початковій школі. Але це шанс для здорової конкуренції, — сказав міський голова Віталій Малецький.

Нагадаємо, що на початку червня стало відомо, що приміщення колишньої стоматологічної клініки здали в оренду через аукціон. Переможцем стала єдина компанія, яка подала заявку. Комунальне майно на набережній біля Дніпра, навпроти острівця «Фантазія», має площу 1008,9 м² і складається з двох частин:

675,1 м² на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку;

333,8 м² у підвалі того ж будинку.

Стартова ціна оренди складала 96 тис. 788 грн, а підсумкова — 97 тис. 788 грн на місяць без ПДВ.

Нагадаємо, торік журналісти «Кременчуцького Телеграфа» з’ясували, що колишній рентгенкабінет стоматполіклініки, що розташований поруч на вулиці Троїцькій, 2-А, здали в оренду помічниці кременчуцького депутата Геннадія Іваняна, жінка отримала і право викупу нерухомості.

Це не перший випадок, коли комунальне майно буквально за кілька місяців «відходило» за копійки у приватну власність. Схема була однакова: конкурс оренди, після якого підприємець прохає виконком надати дозвіл на невід'ємні поліпшення (по суті ремонт, аби вести власний бізнес). Якщо дозвіл надано та сума вкладень становить понад 25% від ринкової вартості майна, то наступний крок — приватизація комунального майна. Вже у квітні цьогоріч Верховна Рада скасувала схему »невід’ємних поліпшень», через яку Кременчук втратив десятки об’єктів.

Як і чому у Кременчуці зникала мережа комунальних стоматполіклінік

Нагадаємо, що у 2018 році кременчуцька влада ухвалила рішення про закриття мережі комунальних стоматологічних поліклінік.

Запропонували закрити три з них: поліклініку № 2 на Молодіжному, № 3 в центрі на набережній, та Крюківське відділення. Названа владою причина — утримання приміщень обходиться дорого.

Редакція публікувала раніше, що за версією «Телеграфа», реорганізація стоматологічних поліклінік потрібна була для звільнення цих приміщення. А ключове приміщення, через яке розпочалась реорганізація — це приміщення стоматполіклініки № 3. Воно розташоване на набережній, у сквері «Фантазія», вікна на Дніпро. Поліклініка займала весь перший поверх 4-під'їзного житлового будинку. А поруч із нею у будиночку був розташований рентгенологічний кабінет. Це саме те, що зараз пішло в оренду та на «поліпшенні». Також журналісти публікували матеріал «Навіщо закривають три стоматполіклініки? «Комусь знадобилось якесь приміщення».

У 2018-му кременчуківці прохали Міністерство охорони здоров’я зберегти кременчуцькі стоматполіклініки.

Раніше журналісти публікували, що стоматологи розповіли, як їх звільняють з комунальних стоматполіклінік.

Тоді у приміщення колишньої стоматполіклініки «переселили» вузькопрофільних спеціалістів 1-ї поліклініки. Тепер їх «виселили» до Кременчуцької першої міської лікарні імені Богаєвського. Працівники стверджували, що у них було два тижні, аби звільнити приміщення.

Нагадаємо, 30 травня 2024 року міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому розповів, що приміщення поліклініки можуть віддати на аукціон або там розмістять один з підрозділів виконавчого комітету.

Ще раніше, 28 травня, під час засідання виконавчого комітету стало відомо, що реорганізацію проводять «з метою поліпшення надання медичних послуг, наближення засобів діагностики до вузькопрофільних фахівців».

Зазначимо, що «Кременчуцький Телеграф» присвятив цілу серію розслідувань щодо приватизацій комунального майна у Кременчуці