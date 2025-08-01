У Кременчуці судитимуть водія, який «покатав» копа на капоті

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 221

Кременчуцька прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який у червні чинив опір патрульному поліцейському. Про це «Телеграфу» повідомили в окружній прокуратурі.

Інцидент стався у Кременчуці. Патрульні зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. У водія помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Коли поліцейські намагалися припинити правопорушення, чоловік почав тікати, рушивши з місця з інспектором на капоті. Він провіз поліціянта кілька десятків метрів.

Чоловіка обвинувачують у вчиненні опору працівнику правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків (ч.2 ст. 342 КК України). Наразі він перебуває під домашнім арештом.

Досудове розслідування проводили слідчі Кременчуцького райуправління поліції.

Нагадаємо, що у Кременчуці судили чоловіка, який щонайменше двічі ударив правоохоронця молотком по голові, коли той приїхав на виклик.