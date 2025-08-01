Поліція Полтавщини розшукує Наталію Полонську, підозрювану в шахрайстві

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 315

Правоохоронці Полтавщини розшукують 45-річну Наталію Полонську, мешканку Полтавського району, яку підозрюють у шахрайстві. Про це повідомили у поліції області.

Полонська підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою) і переховується від суду.

Прикмети: на вигляд близько 45 років, середньої статури, темне волосся.

Тих, кому відоме місце перебування жінки, просять повідомити у Відділ протидії кіберзлочинам у Полтавській області за номером 066-817-84-82 або на лінію 102.

Нагадаємо, що студентів кременчуцького училища оголосили у міжнародний розшук через хуліганство.