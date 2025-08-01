Поліція Полтавщини розшукує Наталію Полонську, підозрювану в шахрайстві

Правоохоронці Полтавщини розшукують 45-річну Наталію Полонську, мешканку Полтавського району, яку підозрюють у шахрайстві. Про це повідомили у поліції області.
Полонська підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою) і переховується від суду.
Прикмети: на вигляд близько 45 років, середньої статури, темне волосся.
Тих, кому відоме місце перебування жінки, просять повідомити у Відділ протидії кіберзлочинам у Полтавській області за номером 066-817-84-82 або на лінію 102.
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