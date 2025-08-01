У Кременчуці фахівці не рекомендують купатися на пляжах Дніпра та Сухого Кагамлика

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 144

Станом на 31 липня у Кременчуці якість води на центральному пляжі на Дніпрі та пляжі на Сухому Кагамлику поблизу парку «Кагамлицький» не відповідає санітарним нормам. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради з посиланням на міський підрозділ Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Перевірка води на Дніпрі показала перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички у 1,4–2,3 раза. На пляжі Сухого Кагамлика перевищення удвічі вище за допустимий рівень.

Санітарні лікарі рекомендують жителям міста утриматися від купання у водоймах, не використовувати воду з них для миття рук, фруктів і овочів та уникати інших місць відпочинку біля води.

Нагадаємо, у Дніпрі та Сухому Кагамлику рівень мікробіологічної забрудненості води перевищував норму і минулого тижня.